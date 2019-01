Dan Voiculescu: Trei condiții pentru a reveni la normalitate la finalul lui 2019 ”Dupa ce timp de zece ani, in intervalul 2004-2014, Romania a fost transformata in "stat mafiot" au urmat alți 4 ani in care, incet dar sigur, sistemul ocult a inceput sa se dezintegreze. Continuand in aceasta direcție, la finalul anului 2019 am putea consemna revenirea la normalitate a societații romanești. Cu cateva condiții: in aceasta direcție, la finalul anului 2019 am putea consemna revenirea laa societații romanești. Cu cateva condiții: 1. Confruntarea politica – vom avea doua momente electorale – sa se desfașoare exclusiv cu mijloace democratice (fara "celule de criza" ale unor instituții pe Constituția le obliga la

