Stiri pe aceeasi tema

- Cei șapte candidați care și-au exprimat pana acum intenția de a candida la alegerile prezidențiale sunt Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dancila, Dan Barna, Liviu Pleșoianu, Ramona Bruynseels și Bogdan Stanoevici. Urmeaza sa vedem pe cine desemneaza UDMR și PRO Romania. Klaus Iohannis se afla in toate…

- Candidatul CDU, Octavian Ursu, se impune in fata AfD (Partidul Alternativa pentru Germania) in turul 2 a alegerilor pentru primaria orasului german Gorlitz cu 55%, scrie saechsishe.de. Este vorba de un rezultat parțial, dupa numaratoarea a 75% din voturi. Octavian Ursu a parasit Romania in 1990 și s-a…

- Cine pariaza 100 de lei pe USR-PLUS poate caștiga 900 de lei. Doar daca Alianța 2020 caștiga alegerile. Aceasta este cota de pariuri a unei agenții importante. Pentru ca orice se poate transforma in bani, casele de pariuri au propus cote atractive romanilor care iubesc adrenalina și politica. Cum se…

- Radu Mazare (foto: MARIAN ILIE/MEDIAFAX FOTO) Astazi s-a incheiat un serial in care Radu Mazare joaca din 2005. Acest tanar și neliniștit de Constanța a debutat in rolul persecutatului politic in urma cu 14 sezoane, cand procurorii au facut pentru prima data verificari in ceea ce avea sa devina dosarul…

- Dle. Comsa, am intrat in ultima saptamana de campanie, cu ce ramane alegatorul roman? Ramane cu multa confuzie si o decizie de a vota care din pacate poate fi afectata de aceasta confuzie. O sa incerc sa fiu cat se poate de obiectiv si sa clarific aceasta confuzie. In primul rand temele de campanie…

- Europarlamentara Norica Nicolai califica drept "imatur" gestul prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, de a trimite o scrisoare in care isi exprima ingrijorarea fata de evolutiile referitoare la statul de drept in Romania si ii solicita acestuia sa clarifice calitatea in care se…

- Prezent la Iași, pentru mitingul PSD, Liviu Dragnea l-a atacat dur pe președintele Klaus Iohannis și partidele din opoziție spunand ca aceștia blocheaza Romania și ca nu permit PSD sa guverneze și sa aduca ”pace” și ”prosperitate” pentru romani. „Noi stam azi la Iasi, in lumina acestui trecut care…

- Competitia „Pentru Femeile din Stiinta”, ajunsa anul acesta la cea de-a 10-a editie, se adreseaza tinerelor cercetatoare din Romania si este demarata de catre Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO) si o companie privata. Incepand cu 6 mai, tinerele interesate isi pot…