- Șeful agenției Spațiale a Rusiei susține ca instituția pe care o conduce planuiește o calatorie catre Luna pentru a verifica daca astronauții americani au aselenizat intr-adevar in 1969. Anunțul misiunii a fost facut public de catre Dmitry Rogozin, șeful Roscosmos, agenția spațiala a Rusiei, pe Twitter.…

- Peste 2,3 miliarde din populatia globului traieste fara acces la toalete, in ciuda dreptului recunoscut la apa si igiena. De asemenea, aproape un milion de oameni mor in fiecare an din cauza bolilor provocate de lipsa de apa, igiena și de salubritate. Situația este alarmanta și in țara noastra. Romania…

- Votul asupra motiunii simple impotriva ministrului Justitiei Tudorel Toader este dat miercuri de deputati. Rezultatul votului ar putea reprezenta o supriza, in conditiile in care liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca parlamentarii PSD vor vota asa cum le dicteaza constiinta. In spațiul public apar…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti, la Timisoara, ca Uniunea Europeana se afla in prezent intr-un moment-cheie in ceea ce priveste extinderea spatiului comunitar catre tarile din Balcanii de Vest si ca detinerea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania…

- Un fotograf din Israel a surprins intr-o fotografie pești in Marea Moarta. Despre acest moment, creștinii cred ca implinește o profeție care anunța Sfarșitul Lumii, scrie Daily Star. Naom Bedein, fotograful care a surprins imaginea și care lucreaza in cadrul proiectului Dead Sea Revival Project/Proiectul…

- Premierul Viorica Dancila a participat miercuri la o dezbatere in Parlamentul European pe tema justitiei si a statului de drept din Romania. Cristian Preda crede ca PSD inca nu a inteles ce inseamna apartenenta Romaniei la Uniunea Europeana: “Sunt oameni care nu au inteles nici pana acum ce inseamna…

- N.D. Ministerul Apararii Naționale organizeaza, in perioada 14 -16 septembrie, la Bușteni, o serie de manifestari dedicate implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii Eroilor Neamului de pe Varful Caraiman, dar si pentru celebrarea Marii Uniri. Astfel, astazi, la Centrul de pregatire pentru personalul…

- Inaugurarea Crucii Eroilor Neamului (reabilitata) de pe Caraiman Ministerul Apararii Maționale organizeaza, între 14 și 16 septembrie, la Bușteni, județul Prahova, o serie de manifestari dedicate comemorarii Primului Razboi Mondial, a celebrarii Marii Uniri si a împlinirii a 90 de ani…