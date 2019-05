Dan Voiculescu: Nimeni nu ne va oferi respectul la care am renunțat noi înșine "Din seria nesfarșita de declarații prin care s-au parat unii pe alții, amintesc doar de poziția lui Klaus Iohannis care, chiar inainte de preluarea Președinției Consiliului Uniunii, le transmitea europenilor ca Romania nu este pregatita sa-ș asume o asemenea responsabilitate! In aceste condiții, nu trebuie sa ne miram ca suntem ignorați chiar și la noi acasa. Daca ne purtam ca membri de mana a doua, rataciți in rafuieli interne, ratand mereu obiectivele majore și imaginea de ansamblu, vom fi tratați in consecința. Nimeni nu ne va oferi respectul la care am renunțat noi inșine. Sper… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

