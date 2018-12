Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu E clar ca, sub o forma sau alta, cel puțin in parte, serviciile secrete sunt scapate de sub control, s-au privatizat și utizeaza uriașele resurse puse la dispoziție de societate in interesul personal al unor ofițeri, care au devenit din ce in ce mai puternici in plan politic…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea, prin discursul de la Consiliul National al PSD, a aratat ca este "in stare sa tarasca Romania in conflict cu toata lumea civilizata", ca...

- In fiecare zi pare ca se petrece un eveniment colosal care va schimba fata Romaniei. Nu intotdeauna in bine. Stirile care anunta o catastrofa iminenta sunt de zece ori mai multe decat cele pozitive. De fapt, nici nu se mai stie cu exactitate ce este o stire pozitiva. De exemplu, guvernul a anuntat majorarea…

- Victor Ponta va candida la europarlamentare, pe lista noului sau partid, PRO Romania! Fostul președinte al PSD ii lanseaza o provocare urmașului sau in fruntea social-democraților. Deputatul Ponta vrea ca deputatul Liviu Dragnea sa fie cap de lista la PSD la algerile din primavara lui 2019.Aflat…

- "România are doua probleme, corupția și serviciile secrete. România trebuie sa combata mentalitatea veche a securitații, a declarat, dupa discursul Vioricai Dancila, președintele grupului ALDE în Parlamentul European,

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca in rapoartele MCV nu a vazut nimic despre incalcarea drepturilor omului si despre protocoalele secrete dintre serviciile de informatii si institutiile de justitie din Romania. ‘In Rapoartele MCV (…) nu am vazut nimic…

- Renate Weber a luat cuvantul și a spus: ”In discursul dvs, v-ați referit la protocoalele secrete și la serviciile de informații din Romania declarand ca Parlamentul este cel care trebuie sa gestioneze modul in care serviciile de informații acționeaza intr-o țara. Aveți dreptate, cu toate acestea,…