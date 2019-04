Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea negociere - poate dupa constituirea noului parlament Echipa Parlamentului European și a Consiliului UE nu au ajuns la un consens nici in a treia runda de negocieri care a avut loc joi la Bruxelles pentru șefia Parchetului European, la care candideaza Laura Codruța Kovesi și francezul Jean-Francois…

- Comisarul european pentru Justitie si Protectia Consumatorilor, Vera Jourova, a declarat, joi, la București, ca anchetarea Laurei Codruta Kovesi reprezinta o piedica pusa acesteia in competiția pentru postul de procuror-sef european. Intrebata de jurnaliști cum comenteaza anchetarea fostei șefei DNA in…

- Prima runda de negocieri dintre Parlamentul European si Consiliul UE pentru desemnarea procurorului-sef european are loc miercuri, la Bruxelles. „Parlamentul intra in negocieri cu o pozitie puternica, in timp ce Consiliul intra cu o pozitie slaba“, sustine europarlamentarul PNL Siegfried Muresan. Laura…

- Laura Codruta Kovesi, foarte onorata pentru acest vot Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kövesi a declarat ca votul primit în Comisia LIBE a Parlamentului European este pentru tot sistemul judiciar din România si pentru toti cetatenii tarii. Pe…

- Audierea Laurei Codruta Kovesi in Comisia LIBE din Parlament a fost marcata de un moment incredibil ce nu face cinste deloc Romaniei. Presedintele de sedinta a intervenit brusc in timpul audierii pentru a ii reprosa europarlamentarei Maria Grapini prestatia si pentru a ii cere sa nu coboare nivelul…

- Laura Codruta Kovesi a declarat marti, la Bruxelles, in Parlamentul European, la audierile pentru sefia Parchetului European, ca in activitatea sa si a colegilor sai la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) ”am anchetat membri din diferite partide politice, nu am anchetat numai membri dintr-un anumit…

- Laura Codruta Kovesi este așteptata azi, la ora 13.00, in fața procurorilor de la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie. Aceasta are calitatea de suspect intr-un dosar in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. Audierea fostei șefe a DNA are loc chiar…

- Chitic este co-fondator al unui partid anti-UE, alaturi de Daniel Dragomir, fost colonel SRI condamnat penal in prima instanța. Chitic este invitat permanent al Antenei 3 și e promovat constant de Sputnik, organul oficial de propaganda al Federației Ruse. Chitic a reluat tema ROEXIT, lansata in premiera…