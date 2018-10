Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de trai a scazut. Fabricile au fost inchise. Someri. Cu milioanele. Popoarele erau ingrozite de ceea ce distrugea fericirea familiilor. O adevarata tornada a pornit din SUA si a maturat lumea capitalista. Formularea standard ocoleste Uniunea Sovietica, dar acolo a fost o adevarata catastrofa…

- Romania este mereu in primejdia de a intra in criza economica, dar acest lucru nu inseamna ca se intampla imediat, ci se poate intampla si dupa un an sau doi, a declarat, sambata, directorul Directiei de stabilitate financiara din BNR, Eugen Radulescu.

- Deputatul PMP Robert Turcescu a sustinut o declaratie politica in plenul Camerei Deputatilor in cadrul careia a supus atentiei doua mari probleme cu care se confrunta in prezent judetul Constanta, pe care il reprezinta in Parlamentul Romaniei. Deputatul a sustinut ca, inca din noiembrie 2010, Guvernul…

- Deputatii iranieni si-au exprimat marti nemultumirea fata de presedintele Hassan Rouhani in legatura cu dificultatile economice si sociale din Iran, in timpul convocarii inedite in fata parlamentului, relateaza AFP. Este vorba de prima convocare a lui Rouhani in fata deputatilor pentru a da explicatii,…

- Criza din anul 2008 inca bantuie Europa Pentru milioane de italieni, redresarea economica a tarii lor este in continuare ceva mai mult decat un titlu discordant al unei stiri de presa care intra in conflict cu realitatea lor de zi cu zi. Noile date publicate saptamana trecuta de Institutul National…

- Turcia risca sa se confrunte cu o criza economica. In ciuda eforturilor Bancii Centrale de a tine sub control moneda nationala, lira turceasca a pierdut 28% din valoare de la inceputul anului si pana in prezent.

- Romania are o criza de scriitori de manuale, iar cartile scolare de limba engleza lipsesc, a declarat ministrul Educatiei, Valentin Popa, precizand ca in toamna va fi organizat un grup de lucru prin intermediul caruia vor fi instruiti profesorii pentru a elabora manuale.Citește și: Un judecator…

- Dezbaterile care au avut loc in acest weekend, la Festivalul de Film de la Rasnov, au pus din nou pe tapet posibilitatea intrarii intr-o noua criza economica, din care firmele de stat ar putea iesi foarte „sifonate”.