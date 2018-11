Stiri pe aceeasi tema

- Dan Voiculescu, fondatorul Antena Group, susține, in contextul audierii lui Traian Basescu la DNA, prin comisie rogatorie, intr-un caz de corupție instrumentat de autoritațile israeliene, ca fostul șef de stat ar trebui sa fie anchetat pentru inalta tradare."Basescu Traian a fost audiat la…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat miercuri ca "atata vreme cat justitia nu intra in normalitate", va trebui acceptata ideea unui ministru al Justitiei "independent politic". Tariceanu a condus delegatia ALDE la discutiile pe tema justitiei cu presedintele Klaus…

- Romanca Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin, a confirmat, intr-un interviu acordat pentru site-ul turneului WTA de la Moscova, ca va participa la Kremlin Cup, competitie care va avea loc in perioada 15-20 octombrie, scrie Agerpres. Halep, care se trateaza zilele acestea in Romania…

- Simona Halep a anunțat ca va participa la turneul de tenis de la Moscova, care se desfașoara chiar cu o saptamâna înaintea Turneului Campioanelor."Mi-am câstigat primul titlu acolo, la Moscova, în 2013, astfel ca turneul detine un loc special în inima mea.…

- Uniunea Europeana ar trebui sa fie mai independenta fata de SUA si sa respinga sanctiunile americane impotriva Rusiei, a declarat joi ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu acordat, din Moscova, agentiei de presa dpa, potrivit Agerpres. 'Din pacate, relatiile dintre Rusia…

- Darius Valcov susține ca legea offshore aduce in plus pentru bugetul de stat 6 miliarde de dolari, iar oricine ar incerca sa modifice actuala forma ar trebui judecat pentru tradare de țara, potrivit Mediafax. „Oricat de mult ar țipa ambasade europene sau alți haștagiști prin piața sau pe oriunde,…

