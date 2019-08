Stiri pe aceeasi tema

- Campania pentru prezidențiale a candidatului independent Mircea Diaconu va fi condusa de echipa care a facut campania Pro Romania pentru europarlamentare, spun surse din noua alianta Pro Romania - ALDE pentru STIRIPESURSE.RO. In fruntea echipei o sa fie Constantin Iacov, spun sursele citate. Iacov…

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie parafat miercuri, a anuntat presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Alianta electorala…

- Intr-o intervenție la Romania TV, in contextul in care ALDE și-a anunțat ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu nu va mai candida la prezidențiale, Bogdan Chirieac a subliniat importanța scrutinului prezidențial pentru PNL care risca sa se prabușeasca in cazul in care președintele Klaus…

- ”Este o mare surpriza, mai ales ca acum cateva zile, parea ca s-au liniștit apele intre PSD și ALDE. E o decizie care pare intempestiva. Ar putea sa schimbe foarte mult calculul politic. Trebuie sa ne uitam la calendar, suntem inca in vacanța parlamentara, Parlamentul revine la inceputul lui septembrie…

- "Pro Romania il vom susține pe candidatul independent Mircea Diaconu la prezidențiale. Am avut o discuție cu dl Diaconu. Nu vrem sa il facem din candidat independent candidat politic, nici el nu vrea sa se implice in viața politica a Pro Romania. Daca și colegii de la ALDE vor susține pe Mircea Diaconu,…

- Delegația Naționala a Pro Romania a decis azi la Palatul Parlamentului o alianța electorala (Alianța ALDE-Pro Romania) la alegerile prezidențiala cu ALDE și susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu, fost senator PNL și fost europarlamentar independent.Vezi și: PSD mai poate sta 90 de zile…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu și-a anunțat duminica, pe treptele Ateneului Roman, intenția de a candida ca independent la președinția Romaniei, insa surse politice au declarat pentru G4Media ca ar urma sa fie susținut de viitoarea Alianța politica formata dintre Pro Romania și ALDE. https://www.hotnews.ro/stiri-politic-23330098-g4media-mircea-diaconu-isi-anunta-duminica-intentia-candida-independent-presedintie-urma-fie-sustinut-pro-romania-alde-surse.htm

- Traian Basescu a deschis in termeni ironici posibilul candidat PSD la alegerile prezidentiale din toamna. „Stanga poate sa puna orice candidat sustinut de toti, dar nu va intra in turul 2, daca situatia nu se schimba. Dreapta va avea doi candidati in turul 2. Eu as pune altceva: modelul din Croatia,…