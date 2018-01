Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu, președintele PMP, spune ca șeful statului a ales ”cea mai comoda solutie” pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. ”Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?”, completeaza Basescu. PMP a fost singurul partid din opoziție care a venit la consultarile de la Cotroceni…

- Fostul președinte Traian Basescu lanseaza acuzații extrem de dure la adresa PSD și a președintelui Klaus Iohannis. Basescu susține ca Iohannis a cedat și a desemnat-o premier de Viorica Dancila ”preferata lui Daddy”. Fostul președinte se intreaba daca nu cumva acest gest al președintelui este influențat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce…

- Ucraina continua provocarile la granita ruso-ucraineana din zona Peninsulei Crimeei, iar Rusia se vede nevoita sa ia masuri pentru a asigura securitatea teritoriului sau, instalarea sistemelor antieriene S-400 fiind una dintre ele. Afirmatiile au fost facute de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- "Eu nu cred ca pot fi comparate legile justitiei - legi dintr-un domeniu fundamental - cu un porc. Parerea mea... Imi cer scuze", a spus Dragnea, in cadrul unei conferinte de presa. De asemenea, Dragnea a fost intrebat cum comenteaza faptul ca presedintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o discutie telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care seful statului roman a spus ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ...

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat, vineri, procedura de adoptate a legilor Justitiei, context in care si-a exprimat speranta ca aceste acte normative vor fi imbunatatite, iar judecatorii CCR le vor analiza cu mult profesionalism si multa obiectivitate. "Au iesit trei legi foarte contestate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului. Camera Deputatilor a admis partial, in octombrie, cererea de reexaminare a presedintelui privind acest…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati, informeaza Administrația Prezidențiala.

- Președintele Klaus Iohannis va avea parte de multe provocari din partea oponenților sai politici in viitorul an, iar șeful PSD Liviu Dragnea va trebui sa-și negocieze funcția de șef al social democraților pe parcursul urmatoarelor 12 luni, afirma Cozmin Gușa.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care arata ca nasterea Domnului este un bun indemn la compasiune si solidaritate cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.Citește și: De unde atația bani?! Averea URIAȘA a lui Liviu Tit Brailoiu,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj la 28 de ani de la Revolutia Romana, precizand ca investigatiile din dosarul Revolutiei trebuie finalizate, iar crimele si abuzurile din decembrie 1989 pedepsite pentru ca victimelor sa li se faca dreptate.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca, desi intrarea României în zona euro este extrem de importanta, nu a sesizat o dorinta în acest sens din partea guvernelor. De asemenea, într-o întâlnire informala cu jurnalistii, el a sustinut ca aderarea României…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului indemnizatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a venit insotit la ceremoniile de inmormantare ale Regelui Mihai alaturi de sotia sa, Carmen Iohannis. Prima Doamna a surprins pe toata lumea.Citește și: Un GREU al jurnalismului de investigație „elibereaza” o adevarata BOMBA! O noua fotografie cu CRIMINALA de la…

- Fostul senator PNL Cristian Bodea a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca situația judecatoarei Camelia Bogdan, care l-a condamnat pe Dan Voiculescu, și procurorul Lucian Papici, care a instrumentat dosarul lui Liviu Dragnea, reprezinta o dovada a unui mod de lucru al „sistemului".

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prima faza a acordului privind Brexit satisface Romania, aratand ca problema cetatenilor romani care se afla in Marea Britanie este bine rezolvata. ‘Eu cred ca se va ajunge la un acord. (…) Este un document foarte tehnic deja si un document care pe noi…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs in cadrul Ședinței solemne comune a Parlamentului dedicate omagierii personalitații Majestații Sale Regele Mihai I. Președintele a reamintit de momentul in care regele Mihai nu a fost lasat sa intre in...

- Atena s-a declarat "ingrijorata" miercuri seara de afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care au sugerat o revizuire a Tratatului de la Lausanne privind granițele Turciei, in ajunul primei vizite in Grecia a unui șef de stat turc dupa 65 de ani, relateaza AFP,

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea Regelui Mihai. Șeful statului subliniaza ca Romania este in doliu și ca țara a pierdut un mare om de stat și un mare roman. ”Calatoria aproape seculara a ultimului Suveran al Romaniei se incheie aici. Prin tot ceea ce a facut,…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta astazi cu ambasadorii statelor UE Presedintele României, Klau Iohannis. Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis are programata marti, 5 decembrie, o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri, cu ocazia Zilei Nationale, mai multe decrete prin care a avansat in grad reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale.…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a decorat vineri, de Ziua Nationala, pe Lucian-Silvan Pahontu, directorul Serviciului de Protectie si Paza, Silviu Predoiu, adjunct al directorului Serviciului de Informatii Externe, Ionel-Sorinel Vasilca, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, si pe Eduard…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat marti, 28 noiembrie, ca dispozitiile Legii privind achizitionarea de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a Vilei Florica, fostul domeniu al familiei Bratianu, din localitatea argeseana Stefanesti, sunt neconstitutionale. In urma deliberarilor,…

- Stiti ca la Gaudeamus s-a lansat cu alai o carte a unui puscarias, Dan Voiculescu. Infractor pe caz de escrocherie Post-ul TABLETA DE MIERCURI – Pompiliu ALEXANDRU – Lansarea la apa a imposturii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doua figuri emblematice pentru mafia politica din Romania s-au intalnit la Targul de Carte Gaudeamus: Dan Voiculescu și Adrian Nastase. Le-am adresat cateva intrebari și reacția lor a fost sub orice critica. Au demonstrat cat sunt de mici, de penibili și mai ales de ușor de pus la punct. Au aratat ca…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, necesitatea ca Uniunea Europeana sa continue sa sprijine consecvent eforturile de modernizare si reforma ale celor sase state din Parteneriatul Estic, subliniind ca nu este suficient ca UE sa solicite partenerilor sa implementeze reforme, fara ca Uniunea,…

- Joi, la Targul de Carte Gaudeamus, au avut loc doua lansari de carte care au determinat-o pe Lidia Bodea, director general al Editurii Humanitas, sa isi dea demisia din Asociatia Editorilor din Romania, motivul fiind unul care tine de moralitate, dupa cum a scris aceasta in cererea de demisie pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistratilor este o încercare nepotrivita, precizând ca aceasta nu va ramâne asa. „Este o încercare nepotrivita si nu va ramâne…

- Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la planul de intrebuințare a Forțelor Armate ale Romaniei care se trimit la misiuni și operații in afara teritoriului statului roman in anul 2018, stadiul indeplinirii Planului de acțiune pentru implementarea deciziilor Summitului NATO…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, la Ploiești, referindu-se la invitarea președinților Senatului și Camerei Deputaților la parada de 1 Decembrie, ca romanii iși doresc ca in conducerea statului sa existe o buna ințelegere. "Anul trecut, într-adevar, nu am…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri seara, la Ploiesti, ca oamenii de afaceri sunt speriati cel mai mult de impredictibilitatea fiscala si de spagi, seful statului aratand ca Romania este o locatie buna pentru investitori.

- Iohannis, de Ziua Internationala a Drepturilor Copilului: Este obligația noastra sa le asiguram tuturor șanse echitabile Președintele Klaus Iohannis, a transmis un mesaj, luni, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copilului, in care a spus si ca neglijența, abuzurile sau violența de orice fel asupra…

- Generalul, responsabil de supravegherea arsenalului nuclear american, a spus ca s-a gandit indelung ce ar face intr-o astfel de situatie. Ar fi un ordin ilegal, a explicat el la un forum in Canada. Afirmatiile sale vin in contextul in care presedintele Donald Trump a amenintat ca ar putea distruge total…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Goteborg, in Suedia, ca nu crede ca Mecanismul de Colaborare si Verificare (MCV) al Comisiei Europene nu va mai fi aplicat Romaniei de anul viitor si i-a criticat pe oficialii de la Bucuresti care sustin acest lucru, spunand ca afiseaza un optimism...

- “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca raportul Comisiei Europene privind Mecanismul de cooperare și verificare in domeniul justiției și luptei impotriva corupției (MCV) reprezinta un serios semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la summitul social privind promovarea locurilor de munca echitabile si a cresterii economice in UE, care va avea loc la Goteborg, in Suedia, a anuntat purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. Dobrovolschi a precizat ca acest…

- Liviu Dragnea a pierdut aproape patru procente intr-o luna: de la 18.7% in septembrie, la 15% in octombrie. Potrivit sondajului IMAS, Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, este mai bine cotat decat Dragnea in momentul de fata, cu 23% la capitolul incredere in octombrie. Actualul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca abordarea PSD-ALDE in ceea ce privește legislația pe Justiție este "contraproductiva" și a apreciat faptul ca "romanii și-au spus parerea". "Este lesne de înțeles de ce protesteaza românii fiindca…

- Traian Basescu, la 66 de ani . Fostul președinte este cunoscut, in cele doua mandate la Palatul Cotroceni, pentru expresiile devenite celebre, precum ”Un fleac, i-am ciuruit!”, sau ”Draga Stolo”. Acesta nu s-a sfiit sa puna ștampile dure adversarilor, pe care i-a poreclit in diverse moduri. Astfel,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 3 noiembrie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Oradea a doamnei Aurora Popa ndash; pensionare;Decret privind eliberarea din functia de judecator la Judecatoria Craiova a domnului Rasvan…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat, joi, un atac dur la adresa Guvernului, privind masurile fiscale anunțate de coaliție, spunând ca aceasta se comporta ca omul care câstiga tot mai mult, dar se împrumuta tot mai mult de la banci."Acum câteva luni, când…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca „de la o vreme incoace" nu ii mai urmarește afirmațiile publice ale fostului premier Calin Popescu Tariceanu, actual președinte al Senatului și președinte al ALDE, pentru ca ii lasa impresia ca acesta a devenit „putin obsedat".

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, deși în România s-au facut progrese importante în ceea ce privește egalitatea de gen, este nevoie ca ritmul de recuperare a decalajelor sa fie accelerat.

- Inspectia Judiciara a facut verificari dupa ce procurorul sef al DNA a sesizat inspectorii in legatura cu afirmatiile facute de Daniel Dragomir, conform caruia ofiterii SRI scriau rechizitoriile asumate de Directie. Inspectia a constatat, intr-un raport de sase pagini, ca astfel de declaratii sunt…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania are tot ce ii trebuie ca sa se impuna ca o veritabila forta in domeniul agricol, insa a avertizat ca trebuie recuperate intarzierile si eliminate unele neajunsuri. „Am toata convingerea ca Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura,…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca, in cadrul Consiliului European, a avut loc o discuție pe tema migrației, care a fost, in opinia sa, prima pe un ton "pozitiv" și "increzator". "Ieri am avut…

- Elena Udrea are o reactie nervoasa la replica primita de la Camelia Bogdan si anunta ca nu va mai face dezvaluiri publice. Afirmatiile au fost facute vineri, la iesirea de la DNA.Elena Udrea a afirmat joi, dupa audierea in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, ca la momentul in…