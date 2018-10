Dan Voiculescu, anunț interesant: Sunt pregătit! Pare sa aiba planuri mari pentru viitorul apropiat. Cel puțin asta a lasat sa se ințeleaga dintr-o postare pe care a facut-o. ”Ma simt bine și sunt pregatit pentru proiecte de anvergura naționala”, a scris Dan Voiculescu pe platforma online unde a postat și o fotografie in care apare. Cu cateva zile in urma, inainte de acest mesaj, Dan Voiculescu scrisese cum a votat la referendumul pentru redefinirea familiei. ”Un DA pentru viața! Deși sunt plecat in stainatate, astazi am votat, este dreptul meu. Din cele mai vechi timpuri, familia a inceput cu Adam și Eva. Iar eu am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

