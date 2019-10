Stiri pe aceeasi tema

- ,, Adoptarea legii privind alegerile pentru primari în doua tururi - esențiala pentru legitimitatea aleșilor locali și recuperarea democrației la nivel local, votarea inițiativei “Fara Penali în funcții publice&" , consultarea

- Dan Barna a publicat luni, pe contul sau de Facebook, cele patru condiții puse de USR pentru a da votul de încredere viitorului guvern, repetând ca formațiunea pe care o conduce va intra la guvernare doar dupa alegeri parlamentare.Cele patru condiții sunt:„Adoptarea legii…

