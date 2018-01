Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit miercuri dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, propunerea PSD la funcția de prim-ministru, potrivit unor surse citate de Antena 3. Întâlnirea are loc dupa consultarile președintelui cu partidele politice. …

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus, joi, ca va raspunde curând atacurilor pe care premierul Mihai Tudose le-a lansat la adresa sa, miercuri, la Antena 3. Întrebata daca este adevarat ca l-a mințit pe șeful Guvernului, așa cum a spus Tudose, șefa de la MAI a replicat: ”În…

- Premierul Mihai Tudose a participat la emisiunea lui Mihai Gadea, ”Sinteza Zilei”, de la Antena 3. Dupa interviul cu premierul a urmat emisiunea lui Mircea Badea, ”In gura presei”, iar moderatorul Antena 3 a lansat atacuri dure la adresa premierului. Badea i-a aplicat lui Mihai Tudose eticheta de…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei.Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei. Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Ana Maria Roman, realizatoarea emisiunii "Esențial", de la Antena 3 și Mihai Gadea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei" sunt uniți de o legatura indestructibila. Mai exact, legatura neștiuta dintre cei doi a fost devoalata: jurnaliștii sunt nascuți in aceeași zi, adica astazi, 10 ianuarie. In plus,…

- ”Suntem in data de 10 ianuarie, știu ca ii `place` mult, mult, mult de tot ce o sa fac acum. Deloc, iți dai seama. Deloc! Așa de mult ii place, dar asta e, se intampla, și el mi-a facut mie lucruri care nu mi-au placut exact din acest punct de vedere: e ziua lui Mihai Gadea! Gata, acum s-a dezlanțuit…

- O veste bomba a stanit controverse in randul opiniei publice, la inceput de 2018. In cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, prezentate de catre Mihai Gadea, Dana Grecu a lasat sa se ințeleaga ca a divorțat de Bogdan Grecu, dupa o casnicie de aproape 20 de ani.Fost angajat in cadrul MApN, Bogdan…

- ”Am ramas ușor marcat. Am vazut o imagine in noaptea de Revelion, aia cu aia doi. Doamne ferește! Daca nu ați vazut aceasta imagine, va previn, este nenorocire. Nu exista așa ceva pe pamant! Marian Godina a distribuit postarea publicata de Cristi Danileț, pe 31 decembrie, la 23:31, sunt la perdeluța…

- Dana Grecu a facut aseara un anunț care a șocat pe toata lumea. Jurnalista și realizatoarea TV a anunțat ca și-a schimbat numele și ca, implicit, a divorțat. Dana Grecu, in varsta de 40 de ani, a fost invitata in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, unde aceasta i-a marturisit lui Mihai Gadea ca…

- Dana Grecu este din nou o femeie libera, dupa ce a decis sa divorțeze de soțul ei. Realizatoarea tv a facut dezvaluirea in direct la tv. Citeste si Cele mai fierbinti aparitii la plaja in 2017. Dana Savuica, Bianca Dragusanu, Valentina Pelinel, Elena Udrea... FOTO "Daca toata lumea…

- ”Pe mine ma cheama Dana Chera” i-a spus cea pe care o cunoșteam drept Dana Grecu lui Mihai Gadea, miercuri in emisiunea ”Sinteza Zilei”. ”Aveam impresia ca va cheama altfel” i-a spus Mihai Gadea. ”Da, foarte mulți ani, aproape 20”, a raspuns Dana Chera. ”De azi inainte va spun Dana…

- Emisiunea ”In Gura Presei” revine la Antena 3, dupa vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna de care s-a bucurat realizatorul ei, Mircea Badea. Mircea Badea a anunțat pe Facebook ca revine de maine (3 ianuarie) la Antena 3. Internauții l-au primit cu mesaje de susținere…

- Așadar, in viziunea publicului DC News, Mihai Gadea este realizatorul TV al anului. Jurnalistul a obținut 43,73% din voturile cititorilor. Pe locul doi s-a clasat Rareș Bogdan, pe locul trei se afla Victor Ciutacu. Pe locul patru s-a clasat Ionuț Cristache, urmat de Cosmin Prelipceanu și Silviu Manastire.…

- ”Eu ma detonez in aceasta seara. Cu calm! Nu ma pot desprinde de lucrurile de care m-am ocupat. Va fi nenorocire” a anunțat Mircea Badea, la Antena 3. Realizatorul ”In Gura Presei” a afirmat ca este in prag de atac cerebral. ”Astazi, dl Iohannis era la Universitate. Ce facea? Ii cinstea pe…

- Cunoscuta prezentatoare TV Iuliana Tudor a fost invitata lui Mihai Gadea. La sfarșitul emisiunii ”Sinteza Zilei”, realizatorul TV a dus-o pe aceasta in culise, in regie. In gluma, Mihai Gadea a intrebat-o: ”Acum facem anunțul ca te muți la Antena?”. ”Nu, nu! Mutarea anului!…

- ”Unul dintre lucrurile de care mi-a parut cumva, cu adevarat rau, a fost ca n-am putut sa petrec atat de mult timp cu fetița mea. Dintr-odata, m-am trezit ca anii au trecut și unele dintre momentele care m-au facut cu adevarat fericit a fost s-o vad pe ea cum crește și, mai ales, cine devine ea,…

- Mircea Badea a comentat in pasa dintre „Sinteza Zilei” și „In Gura Presei” de ce nu este bine sa lași președintele sa refuze la infinit numirea unui procuror-șef. „De ce președintele nu poate sa refuze la infinit ca așa e bine sa refuze la infinit. Noima este urmatoarea cand ai un președinte…

- Militarii care au susținut sicriul, crucea și coroana Regelui Mihai au fost prezenți la Antena 3, in emisiunea ”Sinteza Zilei”. Ei au vorbit despre emoțiile care i-au copleșit la funeraliile Regelui Mihai. Dana Grecu filma emisiunea sa, dar i-a fost atrasa atenția asupra imaginii din platoul…

- STIRIPESURSE.RO a scris, in exclusivitate, despre o posibila amenințare pe care deputata USR, Cosette Chichirau, ar fi facut-o la adresa colegei sale de Camera, Steluța Cataniciu, de la ALDE. Chichirau a declarat, miercuri seara, la Antena 3, in cadrul unei intervenții telefonice, ca nu a amenințat-o…

- Realizatorul TV l-a intrebat ce parere are despre raspunderea magistraților. "Eu nu am o pregatire juridica propriu-zisa. Nu am nici experiența in politica, dar atunci cand vad și aud ca se intampla abuzuri in Romania, țara membra NATO, membru UE, nu imi place așa ceva! Am citit noile legi…

- Mircea Badea a dezvaluit, din greseala, tuturor ce salariu incaseaza lunar de la Antena 3. Realizatorul emisiunii ”In gura presei” a dezvaluit public cat a platit TVA in luna noiembrie, iar prietenii au facut rapid calculul si au aflat cati bani ii intra acestuia in cont. A

- Realizatorul emisiunii ”Sinteza Zilei” de la Antena 3, Mihai Gadea, i-a amintit maestrului Tudor Gheorghe: ”Am vazut ca pe dvs. și pe maestrul Beligan v-au injurat niște intelectuali ca nu l-ați susținut pe dl Iohannis și ca l-ați susținut pe Ponta”. Maestrul Tudor Gheorghe a raspuns: ”Eu…

- Discuție in contradictoriu, la ”Sinteza Zilei”, intre deputatul liberal Dan Vilceanu și senatorul PSD Șerban Nicolae, pe tema alocarii bugetare a 2% din PIB pentru Aparare. Discuția dintre cei doi a avut loc dupa ce secretarul american de stat, Rex Tillerson, a salutat angajamentul Romaniei de a…

- La inceputul acestei luni, in cadrul galei AIB Londra, Mihai Gadea, directorul Antena 3 și realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei”, a fost desemnat „Prezentatorul Anului 2017”.Trebuie sa recunoaștem ca, prin emisiunea sa, Gadea ii aduce caștiguri importante televiziunii din trustul Intact.…

- ”Daca aș avea un buton, l-aș baga la pușcarie pe viața pe Ludovic Orban!” a spus Mircea Badea, la Antena 3, in emisiunea pe care o realizeaza. Realizatorul TV a mai subliniat ca a auzit ca președintele PNL este vegetarian și a menționat ca intr-un mediu in care nu exista posibilitatea intervenției…

- Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei”, in care a fost insultat fostul presedinte Traian Basescu, cu apelative precum „smenar”, „alcoolic” si „mincinos patologic”, conform stiripesurse.ro In aceasta emisiune,…

- Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei”, in care a fost insultat fostul presedinte Traian Basescu, cu apelative precum „smenar”, „alcoolic” si „mincinos patologic”.In aceasta emisiune, care a…

- Realizatorul TV spune ca a fost deranjat foarte tare de sintagma folosita de Victor Ponta conform careia Liviu Dragnea minte ca la Teleorman. "M-a deranjat o chestie printre cele spuse de Victor Ponta. Au fost chestii din discurs pe care le-am apreciat dar ceea ce m-a deranjat mai tare printre…

- Lovitura dura incasata de catre cei de la Antena 3. Emisiunea de top a postului de stiri, prezentata de Mihai Gadea a scazut in topul preferintelor telespectatorilor. Luna octombrie a fost una proasta pentru emisiunea lui Gadea care a coborat in topul celor mai urmarite talk-show-uri, conform paginademedia.ro.Citește…

- ”Prevad ca aceasta tragedie ar putea fi speculata politic. Nu ar fi prima. Ma gandesc ca maine vor aparea niște cetațeni care sa puna un hashtag in fața, o corupția ucide și sa ne spuna ca acum nu mai e Ponta prim-ministru, nu mai e Ponta de vina, dar ca Dragnea ar fi tocmai bun ca sa se califice…

- Vedeta Antenei 3, Mihai Gadea, a castigat premierul de 'prezentatorul anului 2017' la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume, anunta Antena 3.Mai multe detalii aici: Antena…

- Mihai Gadea, directorul Antenei 3 si realizatorul emisiunii ”Sinteza Zilei”, este o persoana extrem de discreta in ceea ce priveste viata lui de familie. Realizatorul TV a preferat sa-si tina sotia departe de ochii curiosilor, iar aparitia alaturi de Agatha Kundri sunt extrem de rare.

- Mihai Gadea este unul dintrei cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania. Recent, directorul Antena 3 și realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei” a fost premiat peste hotare. El a fost desemnat „Prezentatorul anului 2017”, in cadrul galei AIB Londra.In vreme ce cariera lui Gadea a ajuns sa fie…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume, anunta Antena 3.Printre…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „Prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume. A fost o sectiune extrem…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a criticat o emisiune a colegilor sai de trust, Mircea Badea și Mihai Gadea, in care vedetele Antena 3 au insinuat ca „televiziunile din strainatate si uneltele lui Soros din tara manipuleaza conform unui plan de a degrada imaginea Romaniei“.

- Mircea Badea, realizatorul ”In Gura Presei”, a comentat, in pasa cu ”Sinteza Zilei”, ca ”Dl Cioloș iși anunța revenirea astazi pentru alegerile viitoare. Domnia sa a ajuns la putere pe baza de tragedia Colectiv. Ne-a spus chiar dl președinte: a fost nevoie sa moara oameni ca sa plece guvernul Ponta.…

- Jurnalistul Catalin Tolontan, redactor-sef al ziarului Gazeta Sporturilor, analizeaza emisiunea "Sinteza zilei" de duminica seara, de la Antena 3, in care Mihai Gadea si Mircea Badea au denuntat o presupusa implicare a lui George Soros in realizarea unor documentare in care Laura Coduta Kovesi era…

- Catalin Tolontan a criticat o emisiune orchestrata de colegii sai de trust, Mircea Badea si Mihai Gadea, in care vedetele Antenei 3 au lasat sa se inteleaga ca „televiziunile din strainatate si uneltele lui Soros din tara manipuleaza conform unui plan de a degrada imaginea Romaniei“. Badea i-a dat replica,…

- Catalin Tolontan a criticat o emisiune orchestrata de colegii sai de trust, Mircea Badea si Mihai Gadea, in care vedetele Antenei 3 au lasat sa se inteleaga ca „televiziunile din strainatate si uneltele lui Soros din tara manipuleaza conform unui plan de a degrada imaginea Romaniei“. Badea i-a dat replica,…

- Reportajul o are in prim plan pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Aceasta este descrisa drept ”eroina unui popor și coșmarul politicienilor corupți”. ”La 34 de ani, e eroina unui popor și coșmarul politicienilor corupți. De cand și-a preluat mandatul, mii de anchete au…

- Mihai Gâdea și Mircea Badea au prezentat, duminica, în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3, un "reportaj" despre România și corupția din România, care o are în prim plan pe Laura Codruța Kovesi. „În timpul anchetei, apare…

- Realizatorul TV a spus ca nu a vazut ceva mai grotesc. VEZI ȘI: EXCLUSIV Balul bobocilor, concurs controversat cu banana. Efect teribil dupa mascarada puritanilor "Sunt lucruri la care nu ai ce cuvinte sa aduni pentru a exprima o parere. Ceva mai grotesc nu am vazut! Este bine totuși…

- VEZI ȘI: Mihai Gadea, amenințat cu moartea. George Vișan: "Calibru mare, semiautomat, cu fragmentare" Mihai Gadea a spus ca a facut demersuri legale dupa tot ce s-a intamplat. In replica, Mircea Badea a zis ca nu are așteptari de la justiția din Romania. Iata dialogul dintre Mircea…

- ”Acest gen de extremism, de stalinism, de fascism, sa le spui handicapați celor din mediul rural, sa fie inecați ca șobolanii, sa spui așa ceva este fascism. Sa identifici categorii de persoane sau cu nume și prenume și sa ceri acțiuni impotriva lor ca exterminarea este fascism. Sa urmarești o emisiune…

- Procurorul Portocala a afirmat ca a lasat in urma sa, acasa doua pisici. El precizeaza, emoționat, ca a fugit de acasa, impreuna cu soția, in urma amenințarilor primite de la jurnaliști. Mircea Negulescu mai afirma ca este bulversat de ceea ce s-a intamplat in ultimul an și ca nu mai poate suporta…