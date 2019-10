Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Consilierii județeni PSD vor solicita, in prima ședința a Consiliului Județean Arad, constituirea unei comisii de ancheta, care sa analizeze neregulile grave de la Compania de Apa, a transmis deputatul Florin Tripa. „Consilierii județeni PSD vor solicita inființarea unei comisii de ancheta, care…

- Propunerea de amanare a examenului de Rezidentiat nu a fost o ‘manevra politica’, a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, in contextul in care studentii medicinisti au anuntat ca vor declansa o greva japoneza. ‘Pot sa inteleg acest aspect, dar vreau sa ii asigur ca propunerea de amanare…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca cifrele excuției bugetare publicate de Ministerul de Finanțe sunt extrem de ingrijoratoare și arata ca actualul Guvern a indatorat populația pe zeci de ani de aici incolo.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/…

- Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz a transmis, de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, ca actualul Guvern PSD continua sa-i sprijine pe pensionarii romani. Maricela Cobuz a declarat ca membrii Organizatiei Pensionarilor Social-Democrati din Suceava au fost si vor reprezenta mereu un ...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi este deblocata plata salariilor din ministerele Mediului, Energiei si din Ministerul pentru relatia cu Parlamentul si din institutiile subordonate.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus la DNA o plangere penala impotriva a patru miniștri ai Sanatații printre care și Vlad Voiculescu pe care i-a acuzat de abuz in serviciu. Situația este șocanta in condițiile in care Vlad Voiculescu este membru al PLUS și cele doua partide sunt parte a unei alianțe.…

- Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat duminica la Antena 3 ca social-democrații au facut o „greșeala mare” lasand in ministere „pilele” foștilor guvernanți. Deputatul PNL Dan Vilceanu, șeful filialei Gorj și Lia Olguța Vasilescu s-au aflat in același platou…

- Zona de depozitare este aproape de locuinte, iar oamenii se plang de mirosuri insuportabile si de o invazie de sobolani. Locuitorii orasului Lipova reclama ca nu mai pot sa isi deschida ferestrele la locuinte din cauza mirosurilor provenite de la rampa de gunoi improvizata in curtea fostei baze militare…