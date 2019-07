Liberalii cer retragerea proiectului de lege controversat care obliga copiii sa le plateasca parinților pensie de intreținere sub sancțiunea pușcariei inițiat de 73 de parlamentari PSD și ALDE. O reacție vehementa in legatura cu aceasta inițiativa legislative a avut deputatul Dan Vilceanu, liderul PNL Gorj, care s-a declarant contrariat de faptul ca ”PSD-ALDE nu deschide … Articolul Dan Vilceanu: Doar mintea bolnava a PSD-iștilor poate gandi o lege prin care parinții sa-și bage la pușcarie copiii! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .