- Ion Lița Dumitru a izbucnit in plans in timpul unei intervenții in direct la radio, cand a fost invitat sa vorbeasca despre dispariția lui Ilie Balaci, care a murit azi, la varsta de 62 de ani . „S-a chinuit in Țarile Arabe, unde a facut performanța dupa performanța, dar in Romania i s-au acordat prea…

- Ilie Balaci, 62 de ani, a murit in aceasta dimineața, la Craiova, din cauza unui infarct. Lița Dumitru (68 de ani) a izbucnit in plans la radio in momentul in care vorbea despre "Minunea Blonda". Familia a decis ca trupul sa fie depus luni dimineața la Biserica "Sf. ...

- Actualul capitan al echipei Universitatea Craiova, Alexandru Mitrita, a scris pe contul sau de Instagram ca nu il va uita niciodata pe fostul mare fotbalist Ilie Balaci, decedat duminica, la varsta de 62 de ani. ''In urma cu doar doua zile am avut sansa de a sta de vorba cu cel mai mare fotbalist…

- Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan spune ca ziua de 1 octombrie vine cu o veste buna din partea Guvernului Romaniei, pentru peste 100.000 de pensionari. ”Ziua de 1 Octombrie mai vine și cu o veste buna din partea Guvernului Romaniei: peste 100.000 de pensionari care…

- Lucian Bolcaș este de parere ca vizarea intr-un nou dosar intocmit de catre Direcția Naționala Anticorupție a Olguței Vasilescu reprezinta un sabotaj. ''Daca au vreo importanța pe lumea asta cuvantul și numele meu, eu garantez ca Olguța Vasilescu este unul dintre acei miniștri care au muncit…

- Accident grav de circulație in jurul pranzului, pe drumul ce leaga Timișoara de Buziaș, pe raza localitații Albina. Doua mașini s-au ciocnit frontal, iar in urma impactului extrem de violent, o femeie, pasagera intr-o mașina și-a piedut viața. In stare grava este și soțul acesteia, șoferul mașinii,…

- E bine sau nu ca fotbaliștii sa manance pizza in vestiar dupa meci? O fotografie postata pe contul de facebook al FRF din vestiarul selecționatei Romaniei U21 a starnit comentarii contradictorii referitoare la alimentația tinerilor fotbaliști. Antrenorul Mirel Radoi și-a recompensat fotbaliștii cu porții…

- Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 1.00 pe DN 6! Un tanar de 24 de ani din comuna Cornereva, a provocat un grav accident de circulație pe DN 6 in afara localitații Teregova, spre Caransebeș. Șoferul a pierdut controlul autoturismului și a intrat in coliziune frontala cu un cap de pod…