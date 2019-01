Stiri pe aceeasi tema

- CURS VALUTAR Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, sustine ca deprecierea leului nu poate fi legata de un atac speculativ, in conditiile in care euro a atins miercuri nivelul record...

- "BNR este deschisa la dialog si la conlucrare cu toate institutiile statului, in limitele mandatului sau definit de lege si ale decentei interlocutorului. Dar orice dialog, orice proces de comunicare trebuie sa porneasca de la probleme reale si trebuie sa se bazeze pe intelegerea corecta si onesta…

- Romania a beneficiat de investitii straine directe in valoare de 4,84 mld. euro in primele 11 luni ale anului trecut, in crestere cu 8,5% fata de perioada similara a anului anterior, arata datele Bancii Nationale.

- Leul continua sa piarda teren in fata monedei europene. Euro creste si vineri si incheie saptamana la un nou maxim istoric. Potrivit cursului valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat vineri la 4,6782 lei/unitate, in crestere cu 0,04 %. Si dolarul s-a apreciat…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a explicat, joi, pentru Mediafax, motivele pentru care cursul valutar pentru euro a atins minimele istorice miercuri si joi.

- Conditiile tensionate de pe piata muncii, precum si conduita politicii fiscale si a celei de venituri continua sa fie surse de riscuri, cel putin in viitorul apropiat, arata minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, publicata pe site-ul institutiei…

- Salariile din Romania cresc deoarece oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea, iar intelept ar fi sa nu agravam aceasta problema structurala, a declarat joi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra…

- Prim-ministrul Viorica Dancila spune ca va participa la sedinta coalitiei de guvernare in care se va discuta despre rectificarea bugetara, dupa ce a vizitat targul agricol INDAGRA.Intrebata joi daca va lua parte la o sedinta a coalitiei de guvernare pe tema rectificarii bugetare, sefa Guvernului…