- Dupa o casatorie care s-a incheiat, Diane nu se aștepta sa gaseasca din nou dragostea. Insa, la 50 de ani, viața a surprins-o, ulterior dovedindu-se ca noul sau partener, Philippe, o infectase cu HIV, relateaza BBC. Era pe punctul de a renunța atunci cand Philippe i-a lasat urmatorul mesaj…

- Explozia care s-a produs in ajun de Hramul Orasului, in sectorul Rascani ai Capitalei, a curmat viata a cinci persoane. Ieri dupa amiaza, la Institutul de Medicina Urgenta s-a stins din viata femeia, in apartamentul careia s-a produs deflagratia.

- O noua editie de auditii a adus aseara la „X Factor” alegeri muzicale cu totul si cu totul neasteptate. Seara de marti la “X Factor” a fost seara talentelor muzicale fara limite. Concurenti foarte diferiti intre ei, cu povesti unice, dar toti avand ca numitor comun factorul X i-au facut pe Delia, Horia…

- Pentru Mircea Radulescu (77 de ani) fotbalul nu mai are secrete. Fost selecționer al Romaniei, dar și al Egiptului, Siriei și Algeriei, acesta a pregatit inclusiv o echipa feminina de fotbal. Se intampla in 1969, cand Mircea Radulescu era tanar asistent la Institutul de Cultura Fizica, viitorul IEFS.…

- Elvira Rimbu a venit in fața publicului impreuna cu membrii echipei sale: directorul artistic al Trupei Arcadia, Sebastian Lupu, cu directorul artistic al Trupei „Iosif Vulcan”, Andrian Locovei, respectiv cu omul care se va ocupa de selecția pieselor din cadrul Festivalului Internațional de Teatru,…

- Nume si prenume: Deca Melissa Telefon mama: 0773.839.501 Varsta: 2 ani Localitatea: Craiova Diagnostic: Leucemie limfoblastica acuta in remisie Suma necesara: 15000 Euro Nevoi concrete: Fonduri pentru aferente spitalizarii si a stabilirii in Italia pe durata tratamentului. Adresa beneficiarului…