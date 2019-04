Dan Puica, CEO BestJobs, despre criza de forta de munca: Suntem din nou in faza 2008, in care te rogi tu de candidati

Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania sunt disperate sa gaseasca angajati. Unii directori recunosc deschis ca accepta pe oricine se potriveste cat de cat descrierii din fisa postului si vrea sa invete la noul loc de munca. 80 la suta dintre proaspetii salariati sunt specializati la locul de munca. Specialistii…

- Criza de pe piata fortei de munca determina tot mai multe companii, in special din constructii, industria prelucratoare, retail si servicii, sa se indrepte spre atragerea muncitorilor straini, iar 6 din 10 oameni de afaceri ar vrea sa aduca forta de munca din afara tarii, arata rezultatele unui barometru…

- Criza de pe piața forței de munca determina tot mai multe companii, in special din construcții, industria prelucratoare, retail și servicii, sa se indrepte spre atragerea muncitorilor straini. 6 din 10 oameni de afaceri ar vrea sa aduca forța de munca din afara țarii, arata rezultatele unui barometru…

- Aproape sapte din zece angajatori spun ca au avut profituri si cifre de afaceri mai mici din cauza lipsei de angajati, potrivit unui sondaj publicat marti de platforma BestJobs. Criza de specialisti si deficitul de forta de munca de pe piata fac parte din discursul majoritatii companiilor…

- Criza de specialiști și deficitul de forța de munca de pe piața fac parte din discursul majoritații companiilor din Romania, insa rareori sunt aduse in discuție și costurile directe generate de aceasta situație. Imposibilitatea de a gasi și recruta angajatul potrivit la timp nu duce doar la creșterea…

- Conducerea firmei Rieker a anunțat, printr-un comunicat, ca iși inchide fabrica de la Lugoj și, din cauza creșterilor costurilor cu forța de munca și utilitațile, iși va inceta activitatea de producție in Romania. Astfel, cei 663 de angajați ai producatorului elvețian de incalțaminte iși vor…

- Guvernul a aprobat, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de Hotarare privind stabilirea…

- Obținerea unei autorizații de funcționare poate dura ani de zile, in funcție de volumul de reparații pe care il cere o anumita cladire, insa nu aceasta este cea mai mare problema pe care sectorul de construcții o intampina atat in București, cat și in toata țara: ”Avand in vedere volumul foarte…