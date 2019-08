Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, din seria secunda a Ligii a 3 a, va incepe sezonul 2019 2020 cu un nou antrenor principal, fostul fotbalist Tiberiu Balan 38 de ani . Acesta a jucat ca mijlocas la echipe precum U Cluj, Rapid Bucuresti, Gaz Metan Medias, Sportul Studentesc, Poli Timisoara, Unirea…

- Razvan Marin, mijlocașul „lancierilor", a vorbit cu jurnaliștii de la De Telegraaf. „Mister Hagi mi-a zis intr-o clipa: «Du-te, du-te!». A regretat ca nu a jucat și el la Ajax". Transferat la Ajax pentru 12,5 milioane de euro, Razvan Marin se pregatește sa debuteze azi in Eredivisie, in deplasarea cu…

Standard Liege a ramas impresionata de evolutiile lui Razvan Marin in perioada petrecuta in Belgia, iar acum si-a indreptat atentia catre Viitorul Constanta, in ideea unui nou transfer, anunța MEDIAFAX.

- Politehnica Iasi a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Frasinescu (43). Iesenii au avut ocazii de gol prin Andrei Cristea (12, 42),…

- CFR CLUJ VIITORUL LIVE STREAM VIDEO ONLINE SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Sebastian Coltescu va arbitra CFR CLUJ - VIITORUL, contand pentru SUPERCUPA ROMANIEI 2019. Acesta va fi ajutat de asistentii Ovidiu Artene si Daniel Mitruti. Cel de-al patrulea oficial al partidei a fost desemnat George Gaman. DIGI…

- FC Viitorul va debuta in editia 2019 2020 a Ligii 1 in compania lui Dinamo, partida din etapa intai fiind programata la Ovidiu, luni, 15 iulie, de la ora 21.00. In runda secunda, echipa lui Gica Hagi va evolua in deplasare, contra nou promovatei Chindia Targoviste, vineri, 19 iulie, de la ora 21.00.…

- Gruparea CFR Cluj, campioana României, a anuntat transferurile a cinci jucatori pentru sezonul 2019/2020 al Ligii I, transmite News.ro.Fundasul central Andrei Burca, fundasul dreapta Mateo Susic, care a mai evoluat în Gruia în sezonul 2014/2015, atacantul Mario Rondon, mijlocasul…

Gica Hagi si-ar fi dorit sa adauge al doilea titlu de campion in vitrina clubului de la Ovidiu, dar a fost nevoit sa o priveasca pe CFR Cluj pe prima treapta a podiumului. "Regele" a recunoscut ca nu i-a picat bine ca o alta echipa a fost cea mai buna din Romania, informeaza Mediafax.