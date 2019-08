Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a impus pe terenul celor de la Celtic Glasgow, scor 4-3, in manșa retur din turul 3 preliminar al Champions League, iar antrenorul Dan Petrescu considera ca au o șansa sa joace in grupele Ligii...

- Dan Petrescu, 51 de ani, antrenorul campioanei CFR Cluj, a susținut conferința de presa premergatoare returului cu Celtic Glasgow, din turul III al preliminariilor Champions League. Celtic - CFR e marți, de la 21:45, pe TV Digi Sport, Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- CFR Cluj se afla in fața celui mai dificil adversar din aceasta campanie din preliminariile Champions League, urmand sa se dueleze cu Celtic Glasgow, campioana Scoției, pentru calificarea in play-off. Partida tur are loc pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu", de la ora 21:00, putand fi urmarita in…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, a efectuat in aceasta seara ultimul antrenament inaintea primei manșe cu Celtic Glasgow, contand pentru turul III al preliminariilor Champions League. CFR Cluj - Celtic se joaca miercuri, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport și TV Digi Sport.…

- CFR Cluj va juca in turul III preliminar din Champions League cu Celtic Glasgow. Invingatoarea din aceasta dubla mansa se califica in play-off, ultima dubla mansa inainte de faza grupelor.

- CFR Cluj a castigat, miercuri, primul meci al dublei manșe cu Maccabi Tel Aviv, scor 1-0, in cadrul turului doi al preliminariilor Champions League.Unicul gol al partidei a fost reușit de catre Billel Omrani, in minutul 22, iar CFR Cluj pornește ca favorita pentru calificarea in turul III. Returul se…

- CFR Cluj și-a aflat adversara din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Astfel, daca va trece de Maccabi Tel Aviv, campioana Romaniei o va intalni pe caștigatoarea dintre Celtic Glasgow (campioana Scoției) și Nomme Kalju (campioana Estoniei).Meciul tur se va disputa pe 6/7 august, in…

- CFR Cluj și-a aflat posibila adversara din turul trei preliminar al Champions League, în urma tragerii la sorți efectuate luni, la Nyon. Astfel, daca va trece de Maccabi Tel Aviv, campioana României o va întâlni pe câștigatoarea dintre Celtic Glasgow (Scoția) și Nomme Kalju…