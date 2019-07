Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata seara, ca a plans la finalul meciului care i-a adus Simonei Halep trofeul la Wimbledon, el mentionand ca sportiva constanteana este deja o legenda.

“Am plans la final, stiu ce e in Anglia. E cea mai mare performanta a sportului romanesc. Deja e o legenda Simona, merita toate felicitarile. Eu am crezut suta la suta ca nu are nicio sansa cu Serena. Nu-mi venea sa cred. Si cred ca nici ei”, a spus Petrescu in conferinta de presa de…