Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu este noul campion național la taiat lemne, obținand 76 de puncte in cele sase probe de concurs disputate la Zizin, in cadrul Campionatului național STIHL Timbersports. Campionul de anul trecut,...

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul doi mondial, a castigat titlul la US Open, ultimul turneu de Mare Slem al anului, duminica, la New York, dupa ce l-a invins in finala pe rusul Daniil Medvedev, numarul 5 ATP, cu 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

- Perechea formata din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andre Begemann a castigat finala de dublu a turneului challenger de la Sopot (Polonia), dotat cu premii totale de 92.040 de euro, duminica, dupa 6-1, 3-6, 10-8 cu polonezii Karol Drzewiecki/Mateusz Kowalcyzk.

- Caruța și lemne confiscate de polițiștii argeșeni! Amenzi usturatoare de peste 45.000 de lei. Polițiștii argeseni au acționat pe raza de competența pentru combaterea taierii, sustragerii și comercializarii ilegale de material lemnos, ocazie cu care au au depistat 14 barbati cu varste cuprinse intre…

- Dupa multi ani, Suceava are din nou un campion national de seniori la lupte greco-romane, ultimul titlu la individual pentru CSM fiind castigat acum aproximativ 30 de ani. Este vorba de Adrian Agache, antrenat in prezent la Clubul Sportiv Municipal Suceava de Daniel Ciubotaru, dar care a fost ...

- Fostul campion mondial la judo Craig Fallon a murit la varsta de 36 de ani. Cauzele decesului sau nu sunt deocamdata cunoscute. Craig Fallon a caștigat titlul suprem la Campionatul Mondial din 2005, categoria -60 de kilograme, in 2006 a caștigat Europenele, iar un an mai tarziu Cupa Mondiala, arata…

- Pilotii Fernando Alonso (Spania), Sebastien Buemi (Elvetia) si Kazuki Nakajima (Japonia), la bordul unei Toyota TS050 Hybrid cu nr. 8, au castigat pentru al doilea an consecutiv cursa legendara de 24 ore de la Le Mans, succes care le-a adus si titlul mondial in Campionatul Mondial de anduranta (WEC).…

- Ucraina a castigat Campionatul Mondial de fotbal rezervat jucatorilor de pana la 20 de ani. In finala mare, disputata in orasul polonez Lodz, elevii lui Oleksandr Petrakov au dispus de Coreea de Sud cu scorul de 3-1.