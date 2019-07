Dan Panait a semnat cu Farul Constanta. E a opta achizitie a marinarilor“ (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviste se pregateste pentru debutul in Liga 1 si l-a transferat pe Robert Neciu (20 de ani), de la Viitorul. Tanarul fundas stanga a jucat in sezonul trecut sub forma de imprumut la Farul Constanta, sub comanda lui Petre Grigoras. In sezonul 20192020, Gheorghe Hagi il va imprumuta pe Robert…

- Farul Constanta a anuntat astazi un nou transfer pentru sezonul 2019 2020, al patrulea din aceasta vara. E vorba de Mihailo Mitrov, un mijlocas central macedonean de 24 de ani. A mai jucat la Metalurg Skopje, Euromilk GL, Kozuf Miravci, FCSB II si Academica Clinceni, cu ultima echipa proimovand in Liga…

- Farul Constanta a anuntat astazi al treilea transfer pentru sezonul 2019 2020, inregimentandu l pe mijlocasul stanga de 23 de ani Antonio Cruceru. Acesta a mai jucat pana acum la FC Viitorul, Academica Clinceni, Petrolul Ploiesti si Turris Turnu Magurele.Este fost international Under 18 al Romaniei…

- Dupa Baudouin Kanda, Farul Constanta a anuntat un alt transfer, cel al lui Alexandru Stoica.Acesta are 22 de ani si evolueraza ca mijlocas dreapta sau atacant.A mai jucat la FC Viitorul, Dunarea Calarasi si Petrolul Ploiesti si e fost international Under 19.In Liga 1 Alexandru Stoica a debutat la 19…

- Sala "Remus Opreanuldquo; de la Prefectura Constanta gazduieste, la aceasta oara, o conferinta de presa care trateaza un subiect arzator: SSC Farul Constanta, echipa de fotbal de Liga a 2 a. La intalnirea cu ziaristii participa primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, presedintele Consiliului…

- Mijlocasul Nelut Rosu a semnat, miercuri, un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu gruparea Gaz Metan Medias.Acesta a evoluat sezonul trecut la Astra Giurgiu, unde a bifat 32 aparitii si 5 goluri reusite. Citește și: Eugen Teodorovici ii da prima sarcina noul presedinte…

- Mijlocasul Georgian Paun este irezistibil Sambata, SSC Farul Constanta a castigat al treilea meci din 2019 cu golul sau, trecand cu 2 1 pe teren propriu de Aerostar Bacau. Aruncat in lupta din minutul 46, Paun a fost din nou arma secreta a "marinarilorldquo; si a marcat golul victoriei, in ultimele…