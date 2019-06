Dan Nistor, despre stadionul lui Dinamo: "Vestiarele cad pe noi"

Stiri pe aceeasi tema

- Dan Nistor (31 de ani), capitanul lui Dinamo, a vorbit despre problemele cu care se confrunta echipa cand joaca pe teren propriu in Ștefan cel Mare și spune ca n-are speranțe ca se va construi o noua arena in locul celei existente. „Poate o sa primesc injuraturi, dar nu cred ca se va face stadionul.…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa in iunie cea de-a treia dubla din preliminariile Euro 2020. Tricolorii vor juca primul meci cu Norvegia, vineri, 7 iunie, la Oslo, pe Ullevaal Stadion, cu incepere de la ora locala 20:45 (21:45 ora Romaniei), iar patru zile mai tarziu cu Malta, luni, 10 iunie,…

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat vineri, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia si Malta din luna iunie, contând pentru preliminariile Campionatului European din 2020, transmite News.ro.Au primit convocarile de principiu 30 jucatori,…

- Gigi Becali, 60 de ani, patronul celor de la FCSB, a lasat de ințeles pe parcursul zilei ca venirea lui Edward Iordanescu, 40 de ani, pe banca roș-albaștrilor e sigura. Nu de aceeași parere este și Dan Nistor, 31 de ani, capitanul celor de la Dinamo, cel care a colaborat in trecut cu Edward Iordanescu…

- Mircea Rednic (57 de ani) nu stie nimic de plecarea lui Dan Nistor (30 de ani). Antrenorul lui Dinamo a recunoscut, la conferinta de presa, ca deocamdata nu a fost informat de conducere cu privire la o eventuala oferta care ar fi venit pe numele capitanului lui Dinamo, dar nu s-ar opune plecarii.In…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu se pune problema ca mijlocasul Dan Nistor sa fie transferat, dar a precizat ca in cazul in care acest...

- Dan Nistor, 30 de ani, liderul incontestabil al lui Dinamo, se va desparți aproape sigur de „caini" la finalul acestui sezon. Gazeta Sporturilor a scris in ediția de azi ca Nistor a fost propus la mai multe cluburi din Europa și din Asia pe un preț incredibil de mic, undeva in jurul a 100.000-150.000…