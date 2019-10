Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD a decis, in sedinta de marti, ca pe langa numele lui Dan Nica, sa-i fie propus Ursulei von der Leyen si un nume de femeie pentru functia de comisar european din partea Romaniei.Astfel, dupa ce a fost votat Dan Nica, s-a luat o pauza. Ulterior, s-a sustinut…

- Așadar, Dan Nica ar putea fi noua propunere pentru funcția de comisar european pentru Transporturi, conform unor surse citate de Antena 3. Inițial, era vehiculat numele lui Victor Negrescu. Viorica Dancila a afirmat ca dorește sa discute cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene,…

- In ședința CEX PSD de la Parlament, aflata in desfașurare la ora transmiterii acestei știri, au aparut primele doua propuneri pentru funcția de comisar european: Dan Nica (europarlamentar PSD) si Victor Negrescu (fost europarlamentar PSD), au zis surse din PSD pentru STIRIPESURSE.RO. Dan Nica ar…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, marti, 20 august, de la ora 11.00, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea are ca scop discuții despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului…

- „Aviz amatorilor: functia de comisar nu beneficiaza de imunitate, doar cea de europarlamentar beneficiaza!", a scris Ioan Mircea Pascu, sambata, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila a trimis, vineri, Comisiei Europene o scrisoare cu propunerile Romaniei pentru functia de comisar european, si anume…

- Dan Nica si Rovana Plumb sunt propunerile Romaniei pentru functia de comisar european, potrivit unei scrisori trimise de premierul Viorica Dancila la Bruxelles, spun surse politice și guvernamentale.

- Premierul Viorica Dancila a trimis la Bruxelles scrisoarea cu propunerile Romaniei de comisar european, acestea fiind Dan Nica și Rovana Plumb, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse politice și guvernamentale.

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata la Antena 3 ca Romania are in vizor trei-patru domenii in care ar vrea sa-și impuna un comisar european:Romania, prin decizia dlui Juncker, nu trebuia sa mai vina cu un comisar interimar. Am primit scrisoare de la dl Juncker, mi se sublinia ca e perioada…