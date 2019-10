Dan Nica, respins de Ursula von der Leyen la postul de comisar european

Oameni din PLUS – Ciprian Nicolaş, membru în Biroul Județean PLUS Alba

PLUS este un partid politic nou cu oameni care cred în cinste, competență şi meritocraţie. PLUS a adus la un loc oameni, care cred într-un proiect ce pare curajos prin simplitatea lui: România normală. PLUS reprezintă o forță, iar la Alba avem de la… [citeste mai departe]