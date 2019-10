A doua propunere a Viorica Dancila pentru comisar european, Dan Nica, a fost respinsa, anunța Digi24. Ursula von der Leyen a refuzat cooptarea lui Dan Nica in echipa executivului european. Confirmarea vine din partea purtatorului de cuvant al Comisiei Europene, Nina Andreeva, care a precizat pentru Digi 24 ca scrisoare transmisa de Guvernul roman ”continea The post Dan Nica refuzat de Ursula von der Leyen. A treia propunere a Guvernului este Gabriela Ciot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .