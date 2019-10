Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme au mentinut ieri solutia din prima instanta de achitare pentru Valerian Vreme, in dosarul Microsoft. Astfel, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a achitat definitiv pe Valerian Vreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu. Direcția Naționala Anticorupție…

- Fostul ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Valerian Vreme a fost achitat definitiv de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul Microsoft. Vreme a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie in septembrie 2017 pentru abuz in serviciu si a fost achitat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat definitiv pe Valerian Vreme in dosarul in care a fost acuzat de abuz in serviciu. Fostul ministru al Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor Valerian Vreme a fost trimis in judecata in luna septembrie 2017, de procurorii DNA, el fiind acuzat ca a incheiat,…

- Magistrații instanței supreme au menținut soluția din prima instanța de achitare pentru Valerian Vreme, acuzat de DNA ca a incheiat, fara organizarea unei licitatii publice, un contract de cumparare a unor produse software Microsoft in scoli. Decizia este, astfel, definitiva, conform Mediafax.Inalta…

- Procesul fostului consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a inceput cu o amanare, dupa vacanța. Tribunalul Gorj a decis, marți, ca urmatoarea infațișare sa aiba loc pe 1 octombrie, pentru a se cita martorii lipsa la adresele indicate si pentru a fi citați cei doi martori…

- Delegația USR-PLUS din Parlamentul European a transmis luni ca se opune numirii Rovanei Plumb in funcția de comisar european, propunere oficializata azi de noua președinta a Comisiei Europene. USR-PLUS spun ca Plumb risca sa pice la votul din comisiile Parlamentului European:„Guvernul Romaniei,…

- Klaus Iohannis a refuzat sa il numeasca pe Șerban-Constantin Valeca, actualmente senator PSD, in funcția de ministru al Educației. Asta, deși tot el l-a mai numit o data minitru al Cercetarii și Inovarii in perioada Guvernului Sorin Grindeanu in 2017. Același post a mai fost ocupat de Valeca, ca…

- Șerban-Constantin Valeca, actualmente senator, este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Educației. El a fost ministru al Cercetarii și Inovarii in perioada Guvernului Sorin Grindeanu in 2017, post pe care l-a mai ocupat, drept ministru delegat și in Guvernul lui Adrian Nastase.Șerban…