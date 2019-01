Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Austriei din cauza noii legislatii austriece care prevede ca familiile cu copii care locuiesc in alt stat membru vor primi alocatia conform nivelului de trai din tara de origine, masura care afecteaza inclusiv lucratorii romani.

- Comisia Europeana a lansat joi o procedura de infringement contra Austriei pentru controversata lege privind ajustarea alocatiilor acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor pe teritoriul austriac, informeaza Agerpres. „Nu exista lucratori, nici copii de categoria…

- ''Nu exista lucratori, nici copii de categoria a doua in Uniunea Europeana'', a subliniat comisarul european pentru afaceri sociale, Marianne Thyssen, intr-o conferinta de presa. ''In conditiile in care lucratorii mobili (straini, n.red.) cotizeaza la un sistem de securitate sociala in aceeasi maniera…

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe solicita Guvernului sa sesizeze Comisia Europeana pentru a declanșa procedurea de infringement impotriva Austriei, dupa decizia de diminuare a alocatiilor pentru copiii romanilor care muncesc in acest stat.„Cer Guvernului Romaniei sa sesizeze de indata Comisia…

- Dan Nica a transmis, vineri, ca președintele Klaus Iohannis da dovada de iresponsabilitate prin blocarea numirii noilor miniștri, în special în contextul preluarii de catre România a Președinției Consiliului UE.

