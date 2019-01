”Nu putem accepta sub nicio forma discriminarea, dubla masura si standardele diferite, care nu au nicio legatura cu spiritul Tratatului European. Ma bucur ca vocea europarlamentarilor si a guvernului PSD a fost ascultata de Comisia Europeana. In timp ce PNL voteaza rezolutii impotriva Romaniei in Parlamentul European, noi demonstram ca ne ocupam de adevaratele probleme ale cetatenilor, aparand drepturile copiilor romanilor care lucreaza in Austria”, a declarat, joi seara, liderul eurodeputatilor PSD, Dan Nica.