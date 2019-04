Stiri pe aceeasi tema

- Liderul europarlamentarilor PSD Dan Nica a condamnat cele mai recente pozitii ale lui Manfred Weber, candidatul PPE la sefia Comisiei Europene, si atrage atentia ca atitudinea acestuia reprezinta un atac grav la independenta justitiei din Romania.

- "Atunci cand critici partidele de extrema dreapta, așa cum face Manfred Weber, liderul PPE, nu ai voie sa folosești exprimari extremiste și nici sa jignești cetațenii europeni. In caz contrar, ești tu insuți mai extremist decat cei pe care ii critici. Este inacceptabila mistificarea realitații pe…

- ARAD. Președintele PNL Municipiul Arad, Sergiu Bilcea, a susținut o conferința de presa alaturi de colegul sau liberal Lazar Faur, prezentand direcția ce a fost trasata in cadrul Summit-ului Partidului Popular European (PPE), desfașurat la sfarșit de saptamana la București. „Am intalnit lideri europeni…

- "Ca eurodeputat am observat in prea multe randuri la Bruxelles comportamente anti-romanesti ale colegilor mei liberali, comportamente care sunt eronat prezentate de presa de dreapta din Romania drept pro-europene. Ieri am avut parte de inca o dovada de acest fel, de aceasta data la Bucuresti, la…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns sambata la Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European, care se desfasoara la Romexpo. El a fost intampinat de presedintele PNL, Ludovic Orban, si de candidatul PPE pentru presedintia Comisiei Europene, Manfred Weber. La reuniunea de la…

- Potrivit Agendei Președintelui, Klaus Iohannis va participa la ora 12.00 la Summitul liderilor locali și regionali ai Partidului Popular European, organizat la Romexpo. Potrivit PNL, la reuniune iau parte peste 150 de primari si lideri regionali din spatiul european, precum si aproximativ…

- Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European la functia de presedinte al Comisiei Europene, a declarat ca Turcia nu poate deveni membra a Uniunii Europene, potrivit Mediafax, care citeaza cotidianul Le Figaro."Turcia nu poate deveni membra a Uniunii Europene, acest lucru trebuie…

- Europarlamentarul Monica Macovei i-a pus intrebari incomode ministrului Justiției Tudorel Toader, la audierile din Comisia LIBE. Macovei spune ca reprezinta doleanțele poporului roman care iese in strada. „Imi apar țara și nu o defaimez! Imi apar țara spunand adevarul pe care il cer și oamenii in Piața!…