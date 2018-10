Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marti, 2 octombrie, cu prilejul vizitei sale la Strasbourg, o intrevedere cu prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.La intrevedere au participat ministrii Rovana Plumb si Tudorel Toader, precum si Dan Nica, europarlamentar.In cadrul…

- Guvernul Romaniei a transmis marti un comunicat, cu privire la intalnirea de la Strabourg dintre premierul Viorica Dancila si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre subiectele abordate fiind protocoalele secrete, modificarea legilor justitiei si MCV.

- Dupa vizita premierului Viorica Dancila la Bruxelles, Manfred Weber, liderul grupului popularilor europeni, vine cu un mesaj dur pentru Guvernul țarii noastre.Într-o postare facuta pe Twiter, acesta se declara extrem de îngrijorat de situația din țara noastra și spune…

- Razboiul dintre Gabriela Firea și președintele PSD, Liviu Dragnea, continua sa consume noi episoade. Dupa ce acțiunile primarului Capitalei au devenit evidente prin declarațiile date, Dragnea i-a transmis premierului Viorica Dancila sa iasa public și sa explice cat ajutor a oferit Primariei Capitalei.

- Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a dezmintit existenta unei „spirale conflictuale” intretinuta de PNL, alte partide de Opozitie sau de catre presedintele Klaus Iohannis, termen folosit de premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de joi a...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca premierul Viorica Dancila nu a desemnat un prim-ministru interimar pentru perioada concediului sau, ci doar a delegat unele atributii. "Nu am vazut decizia premierului. Nu stiu daca este desemnat interimar. Nu cred ca premierul poate…

- "Am declanșat o ampla operațiune de evaluare a pagubelor produse de inundații pentru a putea interveni in sprijinul populației. Din pacate, vedem cu dezamagire ca necazul oamenilor este folosit in lupta politica. Fac apel catre cei tentați de aceasta abordare lipsita de etica sa lase deoparte interesele…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, s-a declarat convins, miercuri, ca la intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila s-a discutat despre o posibila OUG privind amnistia si gratierea."Am convingerea ca s-a discutat, nu am nicio indoiala in privinta asta, ca domnul presedinte…