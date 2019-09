Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru a postat un mesaj pe contul de socializare, in care și-a anunțat fanii ca se gandește sa candideze la președinție. Daca unii au luat totul ca pe o gluma, alții au crezut ca prezentatorul tv vorbește serios. „Ia sa candidez și eu! ? Ca sa fie comicarie maxima?? Sunt 23 de candidați la președinție! …

- "Vladimir Putin a fost primit ca un adevarat "prieten" de Emmanuel Macron", scrie Victor Ponta pe Facebook "Dar - se stie cum spun francezii : « Les amis de mes amis sont mes amis »/ adica Dacian Ciolos ( care zice ca e "prieten" cu Macron ) este prietenul lui Putin! Si cum Ciolos este "prieten"…

- Un milion de lei, atat ar fi cheltuit Presedintia, doar in luna august, pentru panourile cu imaginea lui Igor Dodon, care au fost instalate pe strazile Capitalei. Despre aceasta a vorbit presedintele USB Valeriu Munteanu, intr-o postare pe Facebook.

- Deputatul Liviu Plesoianu a anuntat, printr-o postare pe Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidentiale din noiembrie. Conducerea PSD a decis marti sa sustina candidatura Vioricai Dancila, iar singurul care a votat pentru o candidatura a lui Liviu Plesoianu a fost liderul PSD Vaslui,…

- La nivelul Ministerului Transporturilor au fost inchise 12 dosare in mandatul Romaniei la Presedintia Consiliului Uniunii Europene, a scris vineri seara ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, pe pagina de Facebook.Vezi și: Nebunie in Justiție! ICCJ, raspuns-BOMBA privitor la decizia CCR pe…

- "Am luat aceasta decizie pentru ca nu puteam accepta sa stau pe margine in timp ce partidul in care am investit timp, energie, munca, multa munca si mai ales suflet are nevoie de ajutor pentru a-si putea gasi directia si pentru a-si putea regasi ritmul si locul in politica romaneasca", a scris Gabriel…

- Presedintele Consiliului National al PSD si purtator de cuvant al formatiunii, Mihai Fifor a anuntat, duminica, intr-un comentariu la o postare pe Facebook, ca ia in calcul foarte serios o candidatura la presedintia Romaniei. Fifor a fost intrebat de o persoana de ce nu ia in calcul posibilitatea de…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a anuntat pe Facebook ca ”si-a exprimat deschiderea” de a participa la competitia din partid pentru desemnarea celui mai bun candidat la alegerile prezidentiale.