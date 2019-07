Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat vineri seara la Digi24 ca este atat de copleșit de cazul Alexandrei, tanara ucisa la Caracal, incat nu poate face comentarii și a preferat sa citeasca un text scris pe aceasta tema. „Ce vom vedea acum e poate la fel de inspaimantator ca bucațile din trupul…

- Avand in vedere gravitatea situatiei de la Caracal, in urma discutiilor cu prim ministrul Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, se deplaseaza la Caracal pentru a se asigura ca verificarile privind modul in care au actionat politistii…

- Președintele Klaus Iohannis a reactionat, vineri, in cazul de la Caracal, anuntand ca va cere o ancheta completa, in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Seful statului a transmis ca „este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat Gheorghe Nucu Marin, va merge la Caracal, pentru a se asigura ca verificarile privind modul in care au actionat politistii in cazul fetei disparute vor fi efectuate cu celeritate. "Avand in vedere gravitatea situatiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va solicita in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, o ancheta completa privind modul in care s-a actionat in cazul adolescentei ucise la Caracal, precizand ca, in situatia in care se va dovedi ca s-au luat masuri gresite sau…

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a dispus vineri efectuarea de verificari la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, in legatura cu modul in care s-a realizat supravegherea activitatii de cercetare penala in cazul tinerei disparute in judetul Olt. Potrivit unui comunicat de…

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…