- Cantareața Paula Seling a dat publicitații o fotografie in care apare alaturi de una dintre cele mai importante persoane din viața ei, fratele sau. In imaginea facuta publica pe contul sau de socializare, Paula Seling apare alaturi de fratele ei, Paul. Fotografia dateaza din urma cu 13 ani. "Pe vremea…

- Andrei Tinu a oferit detalii despre divorțul de Alberta, femeia impreuna cu care are doi copii. Andrei Tinu, fiul regretatului jurnalist Dumitru Tinu, s-a separat de partenera sa de viața, Alberta, impreuna cu care are doi copii. Dupa ce s-a aflat de desparțirea lor, Andrei Tinu și-a acuzat fosta…

- Dan Negru a facut o comparație intre Simona Halep și Maria Sharapova. Prezentatorul TV este intrigat de diferența dintre cele doua jucatoare, considerand ca Simona Halep nu se bucura de promovarea care ar fi trebuit.

- Dan Negru e cunoscut ca fiind extrem de discret cand vine vorba de familia lui. Vorbește rar despre partenera de viața, Codruța, și despre cei doi copii ai lor. Prezentatorul ne-a explicat de ce a luat decizia de a-și ține juniorii departe de showbiz, deși el traiește din televiziune – e de aproape…

- Previziuni Urania pentru perioada 17 – 23 noiembrie – Berbec Intre 17 si prima parte a zilei de 18 noiembrie, rastimp placut, in care Berbecii vor dori sa se izoleze de factorii de stres, sa se linisteasca si sa se odihneasca. Intre 18 noiembrie, dupa ora 17:56, si inceputul zilei de 21 noiembrie,…

