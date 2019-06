Stiri pe aceeasi tema

- Tottenham - Liverpool, marea finala a Ligii Campionilor, se disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. A doua finala 100% englezeasca a creat un val enorm de interes din partea fanilor britanici. Azi,…

- Premier League s-a incheiat, insa 4 dintre formațiile din primul eșalon al fotbalului englez sunt inca implicate in competițiile europene. Chelsea și Arsenal se vor confrunta in finala Europa League de pe 29 mai de la Baku, in timp ce Liverpool și Tottenham se vor duela pe 1 iunie la Madrid in cadrul…

- Frenkie de Jong, mijlocașul lui Ajax, a incercat sa explice eliminarea echipei sale din semifinalele Ligii Campionilor in fața lui Tottenham, scor 2-3. La sfarșitul acestui sezon, olandezul va pleca la Barcelona. Finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și Liverpool se joaca pe 1 iunie, la Madrid.…