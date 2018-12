Dan Hatmanu - un chip pe marahma vremii Trecea de catva timp printr-o grea suferinta, pe care a parcurs-o insa cu demnitatea ce l-a definit in toata nobila sa existenta. In ajun de Craciun am sunat la telefon sa-l firitisesc, cum obisnuiam sa o fac an de an, dar n-am putut vorbi decat cu distinsa lui sotie, doamna Maria, admirabila tovarasa de viata, dar si inegalabilul catalizator al intinsei, originalei si valoroasei sale creatii. Impreuna am planuit sa pregatim o retrospectiva. Astazi, odat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima minivacanța ar putea fi oferita de la Guvern chiar in luna ianuarie. Data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romaniei, cade intr-o joi. Conform ”tradiției”, ziua de vineri poate fi declarata nelucratoare, astfel incat sa rezulte o minivacanța de patru zile, la trei saptamani dupa Revelion.…

- Intr-un sat din judetul Timis, tinerii merg cu “calul” la colindat la fetele de maritat, iar intr-o alta localitate, colindatorii poarta cu ei “Beethlemul”, biserica din lemn in care se gasesc ieslea, fecioara Maria si cei trei magi, de Craciun.

- Gruparea terorista Al-Qaeda "renaste" si intentioneaza sa comita atacuri vizand avioane de linie in Europa, avertizeaza secretarul de stat britanic insarcinat cu Securitatea si infractionalitatea economica Ben...

- La Tragerile Loto Speciale de Craciun de duminica, 23 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.913 castiguri in valoare totala de 1.306.041,53 lei.Urmatoarele trageri loto vor avea loc luni, 31 decembrie, cand Loteria Romana organizeaza TRAGERILE LOTO SPECIALE DE ANUL NOU.Fondul de castiguri al categoriei…

- Horia Brenciu a avut un weekend plin, cu trei concerte susținute la Sala Palatului din Capitala. Artistul a transmis un mesaj dupa incheierea celor trei spectacole. Cantarețul a transmis un mesaj dupa maratonul de spectacole pe care care le-a avut la Sala Palatului. „Voua, tuturor celor 12,000 de…

- ” «In Ajun de Craciun» este piesa in care vorbim despre dorinte materiale, mai pe scurt, despre cadouri. Cu totii asteptam sa primim daruri de Craciun, insa, la final, realizam ca iubirea este cel mai frumos cadou.” – Cardinale Cardinale transforma “Love Me Like You”, hit-ul celor de la Little Mix,…

- Peste 150 de elevi din Botosani nu au ajuns miercuri la scoala din cauza ninsorilor din ultimele zile, care au ingreunat circulatia, a declarat inspectorul general scolar al judetului, Gabriel Hartie, pentru Agerpres. Este vorba despre elevi care fac naveta. "Fiecare scoala va face o analiza…

- O drama teribila a survenit intr-o familie de romani. Un buzoian divorțat de nevasta s-a mutat cu copiii la Larnaca, unde s-a dus in cautarea unui trai mai bun. Pe 6 noiembrie, baiatul, in varsta de 13 ani, a ucis-o cu bestialitate pe sora lui, in varsta de 9 ani, a anunțat opiniabuzoiana.ro . Tragedia…