Stiri pe aceeasi tema

- La scrutinul parlamentar ordinar care va avea loc la 24 februarie 2019, cetațenii cu drept de vot din Republica Moldova vor vota, pentru prima data, conform unui sistem electoral diferit fața de alte alegeri. Daca pana in prezent alegerile parlamentare se desfașurau in baza unui sistem proporțional…

- In cadrul sedintei de astazi, 21 decembrie 2018, Comisia Electorala Centrala (CEC) a aprobat Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 in mijloacele de informare in masa din Republica Moldova.

- Ambasadorul SUA la Chisinau, Derek J. Hogan, considera ca Federatia Rusa s-ar putea implica in alegerile parlamentare din Republica Moldova, din 24 februarie 2019, la fel cum a facut-o in cadrul prezidentialelor din SUA. Declaratia a fost facuta marti, 11 decembrie, in timpul unei vizite pe care a avut-o…

- Presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale, fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, nu se va implica in urmatoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova. De aceasta parere este prim-vicepresedinta PUN, Ana Gutu. Ea spune ca Traian Basescu este foarte ofensat din cauza faptului…

- CHIȘINAU, 25 nov – Sputnik. Președintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Alina Russu, a explicat în cadrul unui interviu pentru Sputnik Moldova de ce au fost majorate cheltuielile pentru alegerile parlamentare, care au fost fixate pentru data de 24 februarie 2019, în comparație…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chisinau, Dereck J. Hogan, sustine ca viitoarele alegeri parlamentare marcheaza un moment critic pentru relatiile bilaterale cu Republica Moldova. Cu acesta mesaj diplomatul a venit in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu liderii unor partide politice…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca va decide pana pe 24 ianuarie, cand se pot forma listele parlamentare, daca sa isi va inainta candidatura in alegerile parlamentare din 2019. Totodata, seful statului moldovean nu considera ca ar…

- Presedinta Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, vine in studioul „Adevarul Live Moldova” luni, 29 octombrie, pentru a discuta despre ultimele evenimente politice de la Chisinau, dar si despre planurile opozitiei pentru perioada preelectorala, in contextul alegerilor parlamentare din 24 februarie…