Dan Dungaciu: Cand s-a aliat cu kurzii, America a pus o bomba, care ticaie, in interiorul NATO

- Peste 450 de voluntari din Romania, Statele Unite ale Americii, Canada, Turcia sau Noua Zeelenda au muncit zi de zi, timp de o saptamana, pentru a ajuta 10 familii sinistrate din Valcea. Cel mai mare proiect de voluntariat si construire accelerata din Europa s-a derulat in saptamana 7 – 11 octombrie,…

- Donald Trump a evocat Debarcarea din Normandia, la 6 iunie 1944, in al Doilea Razboi Mondial, pentru a-si justifica hotararea de a nu interveni in favoarea kurzilor, vizati intr-o ofensiva a Turciei inceputa ieri in Siria. La cateva ore dupa inceperea ofensivei turce impotriva kurzilor in…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters și «Le Figaro», a declarat joi ca «nu va exista o alta alegere decat deschiderea portilorcatre Europa pentru migranți daca Turcia nu va beneficia de un ajutor internațional mai mare» pentru intreținerea refugiaților sirieni. Ankara se teme de un nou…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, astazi, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii, potrivit Agerpres. Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele…

- Grupul Nissan intentioneaza sa renunte la circa 10.000 de angajati in urmatorii ani, mai mult decat dublu fata de cat anuntase initial, relateaza agentia EFE, citand presa locala, informeaza AGERPRES . Agentia de stiri Kyodo si postul public NHK, citand surse din companie si din industrie, au informat…

- Harțile exercita o atracție misterioasa asupra noastra. Fie ca sunt pergamente antice sau ca sunt abia scoase din torpedoul mașinii sau generate de Google, harțile ne spun tot ceea ce dorim sa știm, nu doar despre unde vrem sa mergem, ci și despre lume, in general. Și, cu toate acestea, cand vine vorba…

