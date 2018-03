Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat ca folosirea Jandarmeriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea in procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie este inacceptabila si ii cere explicatii ministrului de Interne, Carmen Dan. “Jandarmeria este folosita pentru a-l apara pe Liviu…

- Prim redactorul-sef adjunct al ziarului Evenimentul zilei, Mirel Curea, a comentat reacția președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, dupa ce politicianul a aflat ca fosta sa soție, Bombonica Prodana, a cerut, marți, judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a scris miercuri, pe Facebook , ca Jandarmeria este folosita pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de ziaristi in procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar acest lucru este inacceptabil. De asemenea, acesta ii cere explicatii ministrului de Interne,…

- “Jandarmeria este folosita pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de ziaristi la procesul de la Inalta Curte sau in interes de partid impotriva cetatenilor, cum s-a intamplat la ultimul congres PSD de la Sala Palatului. Asa ceva este inacceptabil, iar ministra de Interne a lui Liviu Dragnea trebuie sa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca a fost trimis in judecata de DNA in dosarul DGASPC Teleorman fara probe, doar pe "declaratii, barfe si zvonuri". Dragnea a dat miercuri in instanta o declaratie in calitate de inculpat, in dosarul in care…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. La termenul de miercuri, Liviu Dragnea, judecat pentru instigare la abuz in serviciu…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman, ca respinge categoric toate…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au acceptat miercuri, 21 martie, cererea Bombonicai Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de incetare a procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, anunta Digi 24.Fosta sotie a lui Dragnea a sustinut ca a achitat…

- Liviu Dragnea a ajuns, miercuri dimineata, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde a fost citat pentru audieri in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, alaturi de fosta sa sotie si de fosti angajati ai DGASPC Teleorman. La sediul ICCJ…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea, președintele PSD, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie, astfel ca finantatorul vicecampioanei trebuie sa-i achite juristului suma de 30.000 de euro. Decizia poate fi atacata in 30 de zile, la Inalta Curte de Casație și Justiție,…

- Bombonica Prodana, fosta sotie a presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a cerut miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incetarea procesului impotriva sa in dosarul DGASPC Teleorman, sustinand ca a achitat prejudiciul in acest dosar. Bombonica Prodana nu este prezenta la proces,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat miercuri dimineata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza a fi audiat in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in...

- Fostul primar al Craiovei a fost trimis in judecata in anul 2014 de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Inalta Curte de Justitie si Casatie a decis marti incetarea procesului ca urmare a prescrierii faptelor, intr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unui imobil.

- Liviu Dragnea va fi audiat miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, conform Agerpres.

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta marti dimineata la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva procurorilor DNA Ploiesti.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a emis sentinta finala intr-un proces in care Primarul Municipiului Timisoara a contestat o amenda primita din partea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

- Vlad Cosma a fost citat pentru a se prezenta, marti, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) pentru a-si sustine plangerea depusa impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, au declarat surse judiciare pentru agentia de presa Mediafax.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.Insa,…

- Procurorii DNA au cerut luni, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), condamnarea liderului PNL Ludovic Orban la un an de inchisoare cu executare in dosarul in care este acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Cererea procurorului a fost…

- Magistratii instantei supreme au decis, vineri, sa mențina sechestrul pe bunurile Tel Drum, respingand astfel contestatia formulata de catre societate la masura de instituire a sechestrului asigurator luata de procurorii DNA in 16 ianuarie. “Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta…

- Victor Ponta si Robert Negoita s-au prezentat, ieri, in instanta, pentru a fi audiati in dosarele pe care seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, le au pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

- O parte a județului Teleorman care a dat Romaniei premierul, Viorica Vasilica Dancila, ministrul de Interne, Carmen Dan, președintele Camerei Deputaților, care a pastorit an buni Teleormanul, Liviu Dragnea, se afla sub ape.

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de ...

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc ultimul termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Astazi vor avea loc dezbateri și pledoariile finale…

- Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Victor Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Liviu Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Voi ati vazut ca a mintit?…

- "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit ca urmare a declaratiilor facute de presedintele Camerei Deputatilor, Ministerul Public dezminte existenta unei anchete…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Jurnalistul Dan Andronic a declarat marti ca, in anul 2008, a fost gasit un microfon ascuns intr-o priza in biroul lui Dorin Marian, la acea vreme seful Cancelariei premierului Calin Popescu-Tariceanu.Informatia a fost dezvaluita de Dan Andronic in timpul audierii sale ca martor, la Inalta…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, ca nu a fost finalizat raportul privind modul in care a actionat Jandarmeria la protestul de duminica trecuta din Bucuresti, iar verificarile interne continua."Inca nu s-a finalizat raportul, dupa fiecare misiune facem o analiza a modului…

- Familia politistului Bogdan Gigina are o cerere de ultima ora catre procurori DNA: grabirea rezolvarii dosarului in care fiul lor a murit in timp ce facea parte din coloana oficiala a lui Gabriel Oprea. Astfel, parintii politistului au facut demersuri la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa…

- "Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situatia mea juridica s-ar fi schimbat cu ceva. Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Valentin Riciu, consilierul ministrului Carmen Dan, a demisionat dupa ce numele lui a aparut in scandalul politistului pedofil. "Dupa cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzatie penala, iar comunicatul public al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este lamuritor.…

- Jenica Dumitru, fosta sefa la Resurse umane la DGASPC Teleorman, a declarat marti la Inalta Curte de Casatie si Justitie ca a discutat cu directoarea institutiei, Alesu Floarea, despre cele doua angajate care lucrau de fapt la PSD, insa aceasta i-a spus "ca nu e treaba ei", iar de acest lucru avea…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s a dispus efectuarea unui control cu privire la modul in care parchetele competente au instrumentat trei dosare penale avand ca obiect cercetarea agentului sef principal de politie Riciu Valentin, in prezent…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programat dosarul in care este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat ca va convoca cat mai repede un CEX pentru a lamuri situatia din interiorul partidului, informeaza Antena3.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, si premierul Mihai Tudose sunt in momentul de fata in conflict deschis, un conflict in interiorul cabinetului generat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa decida miercuri daca judeca mai repede cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare.DNA a cerut emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele lui Radu Mazare, in cadrul unui proces in care fostul edil este judecat pentru luare…

- Se apropie momentul adevarului pentru fostul ministru al Finantelor, social democratul Darius Valcov. Procesul de coruptie al fostului demnitar ajunge la final, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa dea verdictul: vinovat sau nu.CTP spulbera Poliția Romana, in urma scandalului…