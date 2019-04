Stiri pe aceeasi tema

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, a vorbit despre stadionul Dinamo și spune ca Primaria Sectorului 2 se poate implica direct. „Spun inca o data foarte clar, Primaria Sectorului 2 se poate implica, are fondurile necesare, nu doar pentru a moderniza stadionul, dar și baza sportiva. In primul…

- Autoritatea vamala din Ucraina iși sisteaza temporar activitatea in legatura cu efectuarea unor lucrari de mentenanța la rețelele de alimentare cu energie electrica a serverelor din gestiune.

- ​Primaria condusa de PSD-istul Daniel Baluța continua sa atribuie contracte finanțate din bani publici postului de televiziune Antena 3. Primaria a atribuit direct, în data de 31 ianuarie 2019, un nou contract catre postul TV, având ca obiect 'prestarea de servicii de televiziune',…

- Pe parcursul acestui an, drumarii de la SDM vor fi platiți cu 36 lei/ora. La inceput primeau 15 lei/ora pentru munca prestata in cadrul contractului de semnalizare rutiera. Atenție! Nu vorbim despre reparațiile la strazi. Consilierii locali trebuie sa fie de acord cu actualizarea tarifelor,…

- „Chiar daca nici de data aceasta nu s-a ajuns la un acord, recenta intalnire de interes planetar reprezinta un mare pas inainte catre un viitor acord de colaborare in plan militar, economic și social. Donald Trump și-a demonstrat din nou supremația fața de liderii de la Beijing și Moscova, intalnindu-se…

- Consilierii municipali urmeaza sa dezbata, in sedinta din 26 februarie, infiintarea societatilor pe actiuni Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti SA si Compania Municipala Energetica Servicii Bucuresti SA, in scopul continuarii serviciului de alimentare cu energie termica. Proiectul de hotarare…

- Activitatea a fost suspendata timp de 15 minute, incepand cu ora locala 11:49.„Ne cerem scuze pentru inconvenientul creat. Siguranta pasagerilor este mereu prioritatea noastra”, au transmis reprezentantii aeroportului printr-un mesaj postat pe Twitter.

- Este știrea zilei in Romania! George Copos doneaza 5 hectare de teren Primariei Sectorului 1, loc in care primarul Daniel Tudorache a decis sa construiasca o noua Sala Polivalenta. ''Vreau sa va dau o informație in exclusivitate. Primim o donație de 5 hectare in nordul Bucureștiului, exact…