Dan Ciachir, rectificare despre Iuliu Hossu, beatificat de Papa Francisc: Din respect pentru adevăr Cu prilejul beatificarii, duminica, la Blaj, a celor sapte ierarhi greco-catolici de catre Papa Francisc, s-a spus ca toti acestia au murit in inchisoare, afirmatie reluata si de mari ziare italiene, precum „La Stampa", „La Repubblica", „Corriere della Sera"... In realitate, numai cinci dintre acesti episcopi au raposat in inchisoare. Episcopul Iuliu Hossu a trecut la cele vesnice in 1970, in locuinta unor rude din Bucuresti, dupa o lunga sedere cu domiciliu obligatoriu la Manastirea Caldarusani, unde se afla din 1955. Este foarte adevarat ca Iuliu Hossu a stat in inchisoarea de la Sighet,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

