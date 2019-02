Stiri pe aceeasi tema

- O seara trista pentru sport, o seara trista pentru Campina. Ne-a parasit pentru totdeauna Dan Ștefan Chițu, unul dintre marii campioni ai Romaniei la motocros, maestru emerit al sportului, fost antrenor al lotului național de motocros și, mai tarziu, patron al echipei de fotbal Poiana Campina. Dan Chițu…

- Autoarea Andrea Levy, a carei opera include romanele ''Small Island'' si ''The Long Song'', a decedat la varsta de 62 de ani in urma cancerului, relateaza vineri Press Association. Levy s-a nascut in...

- Gordon Banks, portarul echipei de fotbal a Angliei campioana mondiala in 1966, a incetat din viata la varsta de 81 de ani in noaptea de luni spre marti, a anuntat familia fostului mare fotbalist pe site-ul...

- Baietelul de aproape trei ani, care se afla in coma la Spitalul din Iasi, intoxicat cu fum dupa ce apartamentul in care locuia a luat foc, a murit in aceasta dimineata. Surioara mai mare a micutului, in varsta de patru ani a murit in urma aceluiasi incendiu. In urma cu mai bine de o saptamana, cei…

- De cinci ani, Ioana indura chinul pe un pat de spital din Koln, unde ajunsese mai mult moarta decat vie, dupa bataia crunta incasata de la iubitul unei prietene. Aceasta o convinsese ca in Germania poate munci pe bani frumoși, pentru a-i asigura copilului sau o viața mai buna. Pe 13 ianuarie, tanara…

- Michael Schumacher a implinit astazi 50 de ani. Marele campion din Formula 1 se afla in continuare imobilizat din cauza accidentului suferit in urma cu 5 ani, pe partia de schi. Douazeci și unu de ani, cu 4 sezoane de pauza, intre 2006 și 2010, a durat cariera lui Michael in Formula 1. A debutat in…

- S-a stins la varsta de 77 de ani fostul international Bujor Halmageanu. Nascut pe 14 februarie 1941, la Timisoara, Bujor Halmageanu a adunat 17 selectii la echipa nationala si a jucat peste 200 de partide in prima liga din Romania. Fostul fundas a evoluat la Politehnica Timisoara, Steaua Bucuresti,…