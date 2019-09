Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere ca pe data de 18 septembrie expira interimatul pentru Ministerul Educației Naționale, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice este vacanta, voi transmite catre domnul președinte Klaus Iohannis urmatoarele propuneri de miniștri: pentru Ministerul Afacerilor Interne, domnul…

- "Pornind de la interesele Romaniei, am luat decizia de a nominaliza reprezentansi ai ALDE pentru portofoliile vacante. Pentru Mediu si viceprim-ministru, Gratiela Gavirlescu; Ioan Cupa, la Energie; Stefan Baisanu, la Relatia cu Parlamentul. Dan Chirila, la MAI. La Educatie, Camelia Gavrila; Dan Matei,…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, la Palatul Cotroceni propunerile de ministri, stabilite in Comitetul Executiv al partidului de saptamana trecuta, conform unor surse politice. CEx a stabilit, vineri, ca Dana Girbovan sa fie propusa la Ministerul Justitiei, Mihai Fifor la conducerea MAI, iar…

- Șerban Valeca, presedintele PSD Arges, propus ministrul la Educație Decizii surprinzatoare luate in CEx-ul PSD care s-a incheiat in urma cu cateva minute si unde s-a discutat despre numirea de noi ministri. Astfel, pentru portofoliul de la ministerul Educației a fost propus Șerban Valeca – presdintel…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni, dupa sedinta CEx PSD, modificarile din Guvern, Ramona Manescu fiind propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne si Mihai Fifor pentru functia de vicepremier pe Parteneriate Strategice.

- Numirea ca interimar in funcția de vicepremier a lui Eugen Teodorovici vine in contextul in care de la 1 iulie a inceput mandatul lui Viorel Ștefan ca membru al Curții de Conturi Europene, pentru o perioada de 6 ani. Premierul Viorica Dancila a anunțat, pe 28 iunie, ca in Comitetul Executiv…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca CEx al PSD a decis ca Eugen Teodorovici sa fie propus interimar pentru functia de vicepremier, in locul lui Viorel Stefan, care isi incepe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curtii de Conturi Europene.