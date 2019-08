Stiri pe aceeasi tema

- Obișnuit cu vizitele inopinate in spitalele mizere din Romania, deputatul clujean Emanuel Ungureanu a avut parte de o experiența neplacuta la spitalele din Fagaraș și Codlea, in județul Brașov.

- Polițiștii buzoieni, aflați in cautarea unei femei disparute de aprope o luna, au gasit, miercuri, pe marginea unui camp, cadavrul unei femei peste care au fost aruncate resturi de la culturile de porumb, vița de vie sau crengi.

- Doi adolescenți au fost injunghiați de mai mulți adolescenți și au fost duși la spital. Polițiștii i-au identificat pe autorii tentativei de omor. Anchetatorii urmeaza sa decida daca se impun masuri preventive. Conform Romania Tv, unul dintre adolescenții raniți, in varsta de 16 ani, are o…

- Doi traficanți de droguri au fost ridicați de polițiștii și procurorii DIICOT in Onești, chiar in mijlocul tranzacției cu stupefiante. Suspecții aveau asupra lor 100 de grame de cocaina, 982 de comprimate de ecstasy (MDMA), cu diferite logo-uri, și 8.200 de euro, bani necesari efectuarii schimbului.…

- Noi dezvaluiri in cazul accidentului produs vineri dimineața pe autostrada Timișoara - Lugoj de un șofer care a condus pe contrasens. Polițiștii l-au identificat pe proprietarul mașinii, considerat principalul suspect in acest caz. Doi oameni au murit, iar doi copii de șase ani au ajuns in coma la spital,…

- Un barbat de 33 de ani a fost retinut de ofiterii CNA si procurorii anticoruptie, fiind banuit de trafic de influenta. Acesta ar fi pretins de la parintii a doi detinuti, condamnati la 9 si 10 ani de închisoare pentru trafic de droguri, 8000 de euro. În schimbul acestei sume, banuitul…

- Fostul președinte al CJ Brașov și lider al PNL Brașov, Aristotel Cancescu, transmite o scrisoare deschisa catre președintele Klaus Iohannis. Cancescu ii amintește ca a fost ales președinte cu voturile ”baronilor” PNL, iar acum ii vrea pe toți la pușcarie.Citește și: 'Epoca de aur' a protocolului…