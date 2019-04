Stiri pe aceeasi tema

- Un kosovar a fost prins de polițiști in timp ce trecea pe camp frontiera dintre Serbia și Romania. Tanarul din provincia Kosovo, in varsta de 26 de ani, le-a spus polițiștilor de frontiera ca și-ar fi dorit sa ajunga intr-o țara din vestul Europei. Cetațeanul kosovar a fost depistat duminica dimineața…

- Coincidența uimitoare. Un cuplu din China a descoperit recent ca sunt amandoi in aceeași fotografie, facuta cu 11 ani inainte sa se cunoasca, in vremea cand erau adolescenți, scrie digi24.ro.

- O romanca de 25 de ani a fost la un pas de moarte, iar cel care intentiona sa-i fie calau este chiar sotul sau. Barbatul, un indian de 28 de ani, pusese la cale un plan horror prin care sa-i ia viata sotiei sale.

- Angajatul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Brașov care a fost prins in flagrant in timp ce lua mita in parcarea unui centru comercial si-a recunoscut vinovatia si a incheiat un acord cu procurorii Directiei Nationale Anticoruptie. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…

- Gigi Becali recunoaște ca și l-ar dori pe Ianis Hagi la FCSB, insa recunoaște ca nu-l poate lua. Mai mult, a fost deconspirat in direct de moderatorul emisiunii, Radu Naum, care l-a facut sa recunoasca faptul ca nu l-ar putea critica. „Pe noi ne-a batut Ianis, nu Viitorul. Pe el nu o sa-l pot lua.…

- Impresara Anamaria Prodan a recunoscut la GSP LIVE ca i-au fost oferiți bani negri pentru un transfer in Romania, dar a refuzat gandindu-se la familie. „Mi s-au oferit bani negri la un transfer in Romania, dar mi-a fost foarte frica. Mi-e frica pentru copii, ca n-ar avea cine sa aiba grija de ei. Daca…