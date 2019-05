Dan Bucsa (UniCredit): Salariile de la stat le vor egala pe cele din banci in 2020! Si productivitatea?

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din România, de aproape 3.500 de lei net pe luna, iar angajatii din Suceava câstiga, în medie, circa 2.000 de lei net pe luna, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. „Decalajele…

- Sute de angajati ai unei banci din Romania vor protesta maine, 15 martie, cerand majorarea numarului de salarii compensatorii pentru salariatii care urmeaza a fi disponibilizati, acordarea celui de al 13-lea salariu si acordarea bonusurilor pe anul 2018.

- Angajatii de la Stat s-ar putea bucura de o minivacanța mai lunga la sfarsitul lunii aprilie si inceputul lunii mai. Motivul este faptul ca, pentru prima data, Vinerea Mare este zi libera prin lege.

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 2.936 lei in luna ianuarie a acestui an, un declin de 0,7% fata de luna decembrie a anului trecut, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.837 lei, cu 2% mai mic fata de aceeasi perioada, potrivit datelor Institutului National de…

- Ancheta la o banca din Iași. Doi angajați ai instituției de credit sunt cercetati pentru delapidare in forma continuata si fals informatic. Procurorii cred ca in perioada 2014 - 2017 cei doi au sustras 2 milioane de lei.

- Polițiștii și angajații din penitenciare, nemulțumiți de salarii și sporuri, au ieșit în strada, joi, la Craiova, protestatarii având mai multe mesaje pentru cei din ministerul de resort și pentru guvernanți.

- Un proiect așteptat cu maxim interes la ultima ședința a Consiliului Local Campina a fost cel privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Casei de Cultura și Casei Tineretului. Proiectul a fost inițiat de consilierii Gabriel Dima și Constantin Candea, a avut aveze…

- Guvernul a anunțat calendarul. Bugetarii vor avea mai multe zile libere in perioada urmatoare. In luna aprilie, bugetarii vor avea o noua minivacanța, cu ocazia Sarbatorilor Pascale. Paștele Ortodox cade, in acest an, pe 28 aprilie. Romanii vor avea liber vineri – 26 aprilie (Vinerea Mare), sambata…