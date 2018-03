Dan Bucsa, UniCredit Bank: Mi se pare normal ca plafonul Prima Casa sa fie redus treptat, pana la eliminarea programului din piata

Stiri pe aceeasi tema

- La momentul actual, Convergys are aproximativ 150 de angajati in centrul sau din Timisoara, care a fost deschis in 2011 pentru a oferi servicii in limba germana. Aceasta noua investitie completeaza amprenta regionala a companiei pe care o are prin prezenta in Bulgaria, Ungaria, Polonia si…

- Obligatia curenta a Romaniei ca 30% din vanzarile producatorilor de gaze naturale sa fie efectuate in cadrul unei piete centralizate este un caz atipic intre companiile de profil din Europa, menita a impulsiona dinamica pietei en-gros, singurele tari care mai au astfel de obligatii fiind Grecia…

- Anul 2018 va ramane unul marcant pentru multe familii din Republica Moldova, odata cu lansarea Programului de stat „Prima Casa", proiect de creditare, la care a aderat și BC Victoriabank SA.

- Cu ocazia aniversarii a 10 ani de activitate în sprijinul incluziunii și al educației, Ateliere Fara Frontiere lanseaza prima ediție Dam Click pe România!, program național de educație prin respect fața de mediu și solidaritate sociala, având ca partener principal Kaufland…

- Autoritatile si institutiile publice vor putea sa cumpere mașini nepoluante la un preț maxim de 35.000 de euro, aproape dublu fața de plafonul stabilit inițial, care era 18.000 de euro. Prevederea apare intr-o Ordonanța de urgența publicata vineri in Monitorul Oficial, care s-a aflat pe ordinea de zi…

- Un numar de 649.855 de persoane au cerut azil in Uniunea Europeana in anul 2017, numar cu aproape jumatate mai mic decat recordul de 1,26 milioane de solicitanti de azil inregistrati in 2015, releva un studiu al Biroului de statistica al UE (Eurostat) publicat marti pe site-ul sau, informeaza AGERPRES…

- UiPath, companie fondata in Bucuresti in 2015 si care a ajuns sa fie evaluata la 1,1 mld. dolari, spune ca vrea sa atraga cei mai buni oameni de pe piata. „Stim cat sunt salariile pe piata, iar noi platim cu 20-30% peste piata”, a declarat CEO-ul UiPath Daniel Dines pentru ZF Live. El a…

- Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania a avut o diferenta de 5,2%, urmata de Italia (5,3%), Luxemburg (5,5%), Belgia (6,1%) si Polonia (7,2%).Cele mai mari diferente au fost inregistrate in Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%) si Austria…

- PRIMA CASA, BCR 2018. Dobanda de 2% plus ROBOR Creditul "Prima Casa" al BCR are o dobanda de 2% + ROBOR pe o durata de trei luni, un avans minim de 5% si comision zero pentru analiza dosarului. In plus, clientii pot beneficia de aprobarea financiara valabila timp de 90 de zile. Daca persoana…

- Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- “De dragoste si tutun”. Și de moarte Au aparut primii martiri ai luptei antifumat. Și nu, nu e vorba de fumatorii rapuși de viscol, ci de activiștii inșiși. “Medic cardiolog batut de un taximetrist”, titreaza tabloidele, preluand 2035 fara tutun. Victima e celebrul cardiolog Tatu Chițoiu, care nu i-a…

- Vanzarile de portofolii de credite neperformante (NPL) vor fi influentate anul acesta de schimbarile legate de fiscalitate si de implementarea programului privind protectia datelor personale (General Data Protection Regulation - GDPR), arata o analiza a companiei de audit si consultanta Deloitte.…

- "In Romania, in perioada ianuarie-februarie 2018, au fost lansate aproximativ 26 de ICO-uri cu scopul de a finanta proiecte sau idei de afaceri. Pe masura ce ICO-urile continua sa castige popularitate si jucatori tot mai importanti apar la nivel local si global, exista riscul de a vedea piata inundata…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) lanseaza Programul Prima Casa 2018, dupa ce a primit de la Ministerul Finantelor Publice acordul de distribuire pentru plafonul de 2 miliarde lei, anunta un comunicat al institutiei. Programul Prima Casa 2018 va fi derulat…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- Grupul american Liberty Global, cel mai mare furnizor global de cablu si internet fix, l-a promovat pe Robert Redeleanu intr-un nou rol la nivelul operatiunilor din Europa Centrala si de Est, de CEO al subsidiarei din Polonia cu pastrarea aceleiasi functii si pentru compania din Ungaria. …

- Problema infrastructurii rutiere din Romania a ajuns atat de grava incat se livreaza mai ușor colete in Bulgaria decat in orașele din cele mai indepartate colțuri ale Romaniei. O spune Iulian Stanciu, directorul retailerului online eMag. Acesta a povestit, intr-un interviu pentru Libertatea, ca societatea…

- Grupul Penta este un grup specializat in investiții pe termen lung, avand investiții in diferite domenii, precum: jocuri de noroc, servicii financiare, servicii farmaceutice (prin Grupul Dr. Max), productie, investiții imobiliare, retail sau media. A&D Pharma este un grup integrat vertical,…

- Guvernele de la București și Budapesta au cazut de acord în privința introducerii unui tren de mare viteza între Cluj și Budapesta. ”Guvernul Ungariei a aprobat o finantare în valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru…

- Cu prilejul prezenței sale in municipiul Cluj-Napoca, la sfarșitul lunii ianuarie, Lomnici Zoltan, presedintele Consiliului Demnitatii Umane din Ungaria, s-a aflat la Cluj-Napoca, alaturi de parlamentarul ungar Gergely Gaal, pentru a participa la lansarea Programului “2018 - Anul Comemorativ Matia Corvin”.

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a afirmat marti presedintele companiei ruse, Viktor Zubkov, la o conferinta pe teme energetice care se desfasoara la…

- Masinile second-hand. VEZI la ce trebuie sa fii atent inainte de face actele In ultimii ani, piata auto de second-hand din Romania a avut fluctuatii constante, asta datorita influentei taxei auto, care fie incuraja, fie descuraja importul sau revanzarea interna a automobilelor. Conform unor statistici…

- Fermierii vor beneficia de garantii de stat in procent de 80% din valoarea creditului de productie pentru procesarea produselor si realizarea productiilor agricole, incepand din 2018, impactul estimat al acestei masuri fiind de 87 de milioane de euro, potrivit Programului de guvernare 2018-2020.…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES . Valoarea reprezinta 8% din totalul…

- Cetelem IFN SA a fuzionat cu BNP Paribas Personal Finance, actionarul unic al companiei, si devine sucursala a celei din urma, sub denumirea BNP Paribas Personal Finance SA Paris, Sucursala Bucuresti, dar activitatea comerciala va continua sub brandul Cetelem. „Prin aceasta initiativa…

- Dan Bucsa, economistul sef al Unicredit Bank, pentru Europa Centrala si de Est spera ca dobanzile in regiune sa inceapa sa creasca, ceea ce ar readuce anumite fluxuri de bani care au plecat din zona, cand dobanzile au scazut, pe alte piete mai riscante, unde erau randamente mai mari, cum ar fi Africa.…

- Un gigant al birourilor vrea sa cumpere The Office Cluj Cel mai mare fond de investitii in cladiri de birouri și-a propus sa achiziționeze cladirile The Office și City Business Center, suma pe care o are la dispoziție pentru cumparaturile din Romania și polonia fiind de 330 de milioane de euro. Globalworth…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Istoricul Ioan Aurel Pop, rectorul Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, a vorbit la sesiunea organizata de Academia Romana cu ocazia Zilei Culturii Nationale despre sistemul de educatie din Romania zilelor noastre, care produce mii de analfabeti functional, despre rolul culturii in cotidian…

- Plafonul alocat al garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului „Prima casa” insumeaza doua miliarde lei, potrivit unei Hotarari aprobata in ultima sedinta a Guvernului. Actul normativ modifica si completeaza Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul „Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta ca Romania…

- Strategia de dezvoltare a Grupului italian UniCredit, prezent si in Romania prin sucursala UniCredit Bank, a cincea cea mai mare banca de pe piata locala, vizeaza in continuare investitii in inovare, in special in domeniul trade finance, si in extinderea acoperirii geografice. “Ne concentram…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca Polonia si Ungaria au initiat discutii pentru infiintarea unei banci de dezvoltare regionala in vederea stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala. In acest proiect ar putea sa se implice Slovacia si Cehia.

- Cota de impozitare a veniturilor va scadea de la 16% la 10%, firmele vor functiona dupa regului noi, apare o noua taxa auto, iar salariul minin creste, la fel ca si amenzile. Cateva dintre schimbarile care ne vor influenta din 2018: - Contributiile de asigurari sociale, CAS-ul, vor…

- Fosta soție a lui Florin Piersic a avut o reacție inedita in momentul in care a aflat ca un cinematograf din Cluj a primit numele marelui actor care i-a fost partener de viața. Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania , a fost casatorit in urma cu ani cu frumoasa actrița Anna…