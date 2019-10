Stiri pe aceeasi tema

- 'Suntem bine pregatiti, avem resurse financiare decente, astfel incat, daca va exista o criza economica, putem lua contramasuri, dar in acest moment vedem doar o crestere mai lenta', a declarat Scholz, la postul public de televiziune ARD. Potrivit acestuia, daca va aparea la orizont o criza serioasa,…

- Razboi comercial și batalie tehnologica chino-americana, tensiuni geopolitice legate de petrolul iranian… Daca unul sau mai multe din astfel de potențiale șocuri lovesc economia mondiala, spune cunoscutul economist Nouriel Roubini, aceasta se va afunda in recesiune și nicio politica monetara sau bugetara…

- Abia a fost președintele Klaus Iohannis în SUA și s-a întâlnit cu liderul american Donald Trump. Dan Barna (USR-Plus), un alt candidat la prezidențialele de anul acesta, din România, urmeaza sa se duca și el la Washington. Între timp, Corina Rebegea, o cercetatoare românca…

- Presedintele Donald Trump a recunoscut ca politicile sale agresive la adresa Chinei ar putea însemna suferinte economice pentru americani, dar a insistat ca acestea sunt necesare pentru beneficiile pe termen lung, mai importante. El a sustinut ca nu se teme de o recesiune, dar cu toate acestea…

- Majoritatea economistilor se asteapta ca economia americana sa intre in recesiune in urmatorii doi ani, chiar daca sunt de parere ca data la care acest lucru se va intampla va fi amanata de actiunile adoptate de Rezerva Federala (Fed), arata rezultatele unui sondaj de opinie publicat luni, transmite…

- In ultima saptamana, filialele de sector ale PLUS București, insumand 3.184 de membri, și-au ales conducerile și candidatul la Primaria Generala prin votul democratic al tuturor membrilor cu drept de vot din București. Cei 6 președinți ai filialelor de sector sunt: PLUS Sector 1 - Diana Buzoianu;…

- Economia americana a crescut cu 2,5% in 2018, arata datele oficiale citate de BBC, care consemneaza și o creștere a PIB cu 2,1% in trimestrul al doilea al anului, sub creșterea din primele trei luni, de 3,1%, anunța MEDIAFAX.Obiectivul președintelui Donald Trump pentru 2018 era o creștere…

- Cresterea economica a Romaniei va fi si anul viitor de peste 5%, pentru ca exista foarte mare potential, dar vom propune si foarte multe masuri pe zona economica si pe evaziune fiscala, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.